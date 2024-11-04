На Омскую область обрушатся мощные морозы до -21

С 11 ноября синоптики обещают мощное похолодание до -7 градусов днем. Со вторника, 12 ноября, станет еще холоднее. Столбик термометра до четверга, 14 ноября, будет в пределах -11… -14 градусов, а ночами местами по региону температура может опускаться до -21 градуса.