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Posted 4 ноября, 02:30

Published 4 ноября, 02:30

Modified 4 ноября, 13:09

Updated 4 ноября, 13:09

Стало известно, когда на Омскую область обрушатся морозы до -21

На Омскую область обрушатся мощные морозы до -21

4 ноября 2024, 02:30
Фото: 1MI.

Стало известно, когда на Омскую область обрушатся морозы до -21

В середине месяца омичей ждут температурные качели.

Неутешительный прогноз метеорологи дали жителям Омской области. По данным сервиса Ventusky, уже во второй декаде месяца погода резко изменится.

С 11 ноября синоптики обещают мощное похолодание до -7 градусов днем. Со вторника, 12 ноября, станет еще холоднее. Столбик термометра до четверга, 14 ноября, будет в пределах -11… -14 градусов, а ночами местами по региону температура может опускаться до -21 градуса.

Фото: Ventusky

Однако уже к концу недели прогнозируют потепление. 15 и 16 ноября, по предварительному прогнозу, будет +1… -3. В эти же дни обещают снегопад и туман.

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#Ольга Скворцова#Погода#Снегопад#Омск#Омская область#Прогноз погоды#Туман#Температура#Прогноз#Синоптики#Снегопады#Морозы
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