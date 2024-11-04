На Омскую область обрушатся мощные морозы до -21

Posted 4 ноября, 02:30
Published 4 ноября, 02:30
Modified 4 ноября, 13:09
Updated 4 ноября, 13:09
Неутешительный прогноз метеорологи дали жителям Омской области. По данным сервиса Ventusky, уже во второй декаде месяца погода резко изменится.
С 11 ноября синоптики обещают мощное похолодание до -7 градусов днем. Со вторника, 12 ноября, станет еще холоднее. Столбик термометра до четверга, 14 ноября, будет в пределах -11… -14 градусов, а ночами местами по региону температура может опускаться до -21 градуса.
Однако уже к концу недели прогнозируют потепление. 15 и 16 ноября, по предварительному прогнозу, будет +1… -3. В эти же дни обещают снегопад и туман.