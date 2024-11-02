gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Метеозависимость

Выбрать дату
Ноябрь
Гипертония и метеозависимость: чем опасны резкие скачки атмосферного давления
2 ноября, 02:30
Октябрь
Долгожданная победа, Бобровая Луна и магнитные бури. Омск в воскресенье
27 октября, 14:28
На выходных на Омск обрушится новая неприятность
25 октября, 07:59
Облака и ветер: какая погода ждет омичей в ближайшие дни
Согласно прогнозу, омичи столкнутся с дождливой погодой и переменной облачностью.
23 октября, 09:30
Запаситесь таблетками. Омичи замерли в ужасе, ожидая новую неприятность
9 октября, 06:38
Выброс плазмы и полярные сияния. На Омск обрушится новая магнитная буря
Уже сегодня вечером после заката в районах Омской области можно будет заметить необычной красоты природное явление.
4 октября, 03:27
Омск на 48 часов накроет мощнейшая магнитная буря
3 октября, 08:32
Серия магнитных бурь надвигаются на Омск: когда ждать тяжелые дни
2 октября, 03:50
Сентябрь
Приготовьтесь. На омичей обрушится новый «букет неприятностей» в октябре
30 сентября, 05:13
Бесконечно плохо. На омичей вновь обрушилась неприятность
18 сентября, 07:08
Рабочая неделя начнется для омичей с новой неприятности
14 сентября, 07:46
Пятница 13-е. На Омск обрушилась третья магнитная буря подряд
13 сентября, 05:16
Не ешьте на ночь. Омскую область почти на сутки накроет новая неприятность
10 сентября, 05:51
Август
Проснулись «разбитыми»? На омичей обрушилась новая неприятность
29 августа, 08:19
Скачки давления и тошнота. На омичей обрушится новая неприятность
17 августа, 10:19
Метеозависимые в опасности. Омичей настигла новая неприятность
13 августа, 12:17
Головные боли и слабость: на Омск надвигаются мощные магнитные бури
9 августа, 06:34
Июль
42 часа с головной болью. Омскую область накроет мощнейшая магнитная буря
29 июля, 08:08
Омичей ждет удар магнитосферы длительностью 6 часов
25 июля, 06:37
К вечеру среды на омичей обрушится жесткая магнитная буря
23 июля, 10:18

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика