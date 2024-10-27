Новая рабочая неделя начнется для омичей с погодной неприятности

Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, в понедельник, 28 октября, в Омскую область придет магнитная буря. Сильнее всего ее влияние будет с 9 до 18 часов. Буря достигнет значения G1 (слабая буря). К вечеру активность магнитосферы пойдет на спад.