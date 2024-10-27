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Posted 27 октября, 06:25

Published 27 октября, 06:25

Modified 27 октября, 06:27

Updated 27 октября, 06:27

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Новая рабочая неделя начнется для омичей с погодной неприятности

27 октября 2024, 06:25
Фото: gorod55.ru
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В понедельник на регион обрушится магнитная буря.

Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, в понедельник, 28 октября, в Омскую область придет магнитная буря. Сильнее всего ее влияние будет с 9 до 18 часов. Буря достигнет значения G1 (слабая буря). К вечеру активность магнитосферы пойдет на спад.

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скриншот. Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Что касается долгосрочного прогноза, то магнитосфера будет возбужденной 11, 12, 15 и 18 ноября. Пока что в ноябре магнитных бурь не ожидается.

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скриншот. Фото: Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Отметим, что во время магнитных бурь метеозависимые люди могут почувствовать недомогание: головную боль, повышение артериального давления. Увеличивается риск инфарктов и инсультов.

Ранее профессор омского медуниверситета Вадим Ахмедов рассказал, как справиться с последствиями магнитных бурь.

Как справиться с головной болью и высоким давлением: омский врач — о магнитных бурях
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#Евгений Игишев#Наука#Погода#Омск#Прогноз#Магнитная буря#Ноябрь#Лаборатория солнечной астрономии
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