Новая рабочая неделя начнется для омичей с погодной неприятности

Posted 27 октября, 06:25
Published 27 октября, 06:25
Modified 27 октября, 06:27
Updated 27 октября, 06:27
Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, в понедельник, 28 октября, в Омскую область придет магнитная буря. Сильнее всего ее влияние будет с 9 до 18 часов. Буря достигнет значения G1 (слабая буря). К вечеру активность магнитосферы пойдет на спад.
Что касается долгосрочного прогноза, то магнитосфера будет возбужденной 11, 12, 15 и 18 ноября. Пока что в ноябре магнитных бурь не ожидается.
Отметим, что во время магнитных бурь метеозависимые люди могут почувствовать недомогание: головную боль, повышение артериального давления. Увеличивается риск инфарктов и инсультов.
Ранее профессор омского медуниверситета Вадим Ахмедов рассказал, как справиться с последствиями магнитных бурь.