Новые купюры, снос сотен домов и зимнее расписание самолетов. Омск сегодня

Омский аэропорт совсем скоро перейдет на зимнее расписание работы. В этот период будет выполнятся 25 авиарейсов, из них 20 на внутренних линиях, 4 на международных и один рейс местных линий, который связывает Омск и Усть-Ишим. Подробнее о том, какие направления будут доступны зимой — в нашем материале.