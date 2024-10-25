Новые купюры, снос сотен домов и зимнее расписание самолетов. Омск сегодня

Posted 25 октября, 15:32
Published 25 октября, 15:32
Modified 25 октября, 15:35
Updated 25 октября, 15:35
Новость №1. Омичи начали получать новые пятитысячные купюры
Жители Омской области начали получать обновленные купюры 5 000 рублей, которые отличаются усиленной защитой от фальшивомонетничества. На их лицевой стороне изображена знаменитая стела «Европа — Азия», а на оборотной — памятник «Сказ об Урале». Новые банкноты сохранили привычную цветовую гамму и посвящены Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу.
Новость №2. В Омске на Северных ради комплексной застройки снесут сотни домов
В Омске готовятся к масштабной реконструкции района в границах улиц 16-я Северная, Герцена, Красный Пахарь и 7-я Северная. Соответствующий документ подписал мэр города Сергей Шелест. Согласно проекту, 472 частных дома, три многоэтажки и 16 зданий расположенные в этом районе, пойдут под снос. Омские власти заявляют, что на месте старой застройки за 10 лет планируется построить новые объекты.
Новость №3. Зимнее расписание омского аэропорта начнет работать с 27 октября
Омский аэропорт совсем скоро перейдет на зимнее расписание работы. В этот период будет выполнятся 25 авиарейсов, из них 20 на внутренних линиях, 4 на международных и один рейс местных линий, который связывает Омск и Усть-Ишим. Подробнее о том, какие направления будут доступны зимой — в нашем материале.