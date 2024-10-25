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Posted 25 октября, 07:04

Published 25 октября, 07:04

Modified 25 октября, 07:06

Updated 25 октября, 07:06

В Омске на Северных ради комплексной застройки снесут 472 дома

Снесут 472 дома. В Омске анонсировали комплексную застройку на Северных

25 октября 2024, 07:04
Фото: 1MI

В Омске на Северных ради комплексной застройки снесут 472 дома

Под застройку отводят 29,5 га. Здесь появятся здания общей площадью минимум 270 тысяч кв. м

В Омске готовятся к масштабной реконструкции района в границах улиц 16-я Северная, Герцена, Красный Пахарь и 7-я Северная. Еще год назад планировалось отдать под застройку 28 га, но в итоге в официальном постановлении о комплексном развитии территории жилой застройки говорится о 29,5 гектарах. Документ мэр Сергей Шелест подписал 22 октября 2024 года.

В рамках проекта 472 частных дома, три многоэтажки и 16 зданий расположенные в этом районе, пойдут под снос. Омские власти заявляют, что планируется построить на месте старой застройки новые объекты, в том числе жилые, с общей площадью не менее 270 000 кв. м. Предполагается, что проект будет реализован в течение 10 лет.

Фото: сайт Администрации города Омска

Постановление, касающееся предыдущего проекта развития территории в районе улицы 14-я Северная и улицы 1-я Совхозная, утратило силу. Теперь все усилия будут сосредоточены на новом проекте, который обещает значительные изменения в городской инфраструктуре.

Напомним, что в Федоровке, недалеко от Омска, планируется строительство нового международного аэропорта. Ожидается, что аэропорт, который планируют завершить к концу 2028 года, сможет обслуживать до 3,5 млн пассажиров в год.

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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Реконструкция#Строительство#Аэропорт#Снос зданий#Жилые дома#Новости#Городская инфраструктура
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