Снесут 472 дома. В Омске анонсировали комплексную застройку на Северных

В рамках проекта 472 частных дома, три многоэтажки и 16 зданий расположенные в этом районе, пойдут под снос. Омские власти заявляют, что планируется построить на месте старой застройки новые объекты, в том числе жилые, с общей площадью не менее 270 000 кв. м. Предполагается, что проект будет реализован в течение 10 лет.