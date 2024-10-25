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Posted 25 октября, 14:15

Published 25 октября, 14:15

Modified 25 октября, 14:18

Updated 25 октября, 14:18

Омский аэропорт представил зимнее расписание полетов

Омский аэропорт представил зимнее расписание полетов

25 октября 2024, 14:15
Фото: 1MI
Зимнее расписание начнет работать с 27 октября.

В зимнее расписание вошли 25 рейсов, из них 20 на внутренних линиях, 4 на международных и один рейс местных линий, который связывает Омск и Усть-Ишим.

Ежедневно летать в Москву будут сразу четыре авиакомпании — «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», «Победа» и S7, а в Санкт-Петербург можно будет улететь авиакомпаниями «Россия» и «Северный Ветер».

Авиакомпания «Азимут» предлагает прямые рейсы из Омска в Уфу. Этой же компанией омичи могут полететь в Минеральные Воды с пересадкой в столице Республики Башкортостан. Прямым рейсом в Казань омичей доставит авиакомпания «Северный Ветер».

Авиакомпания S7 будет организовывать субсидированные рейсы Омск-Иркутск три раза в неделю. Значительно чаще — два раза в день — этот же перевозчик будет доставлять жителей Омска в Новосибирск, исключение составляет лишь воскресенье.

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«Россия» свяжет Омск с Красноярском, субсидированные рейсы будут выполняться три раза в неделю. «ЮВТ АЭРО» же продолжит развивать региональную программу и будет выполнять прямые субсидированные рейсы в Тобольск, Абакан и Самару, а с пересадками можно улететь в Казань и Уфу.

«Продолжится субсидированная полетная программа по северным направлениям. С авиакомпанией Utair можно отправиться в Сургут, Ханты-Мансийск, Нижневартовск. Авиакомпания „Ямал“ будет доставлять омичей в Ямало-Ненецкий автономный округ: в Надым, Ноябрьск, Новый Уренгой и Салехард», — добавили в аэропорту им. Карбышева.

Авиакомпания Red Wings продолжит выполнять рейсы Омск — Екатеринбург по понедельникам и пятницам. По понедельникам, средам и пятницам в Омск смогут летать жители Усть-Ишимского района Омской области.

Международные направления также сохранятся в зимний период. Будет поддерживаться регулярное авиасообщение с Астаной, ежедневные полеты будет обслуживать авиакомпания Qazaq Air, авиакомпания Uzbekistan Airways будет летать в Наманган (Узбекистан) по понедельникам. Чартерными рейсами авиакомпании Azur Air этой зимой получится улететь в Таиланд и Египет.

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