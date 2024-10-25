Омский аэропорт представил зимнее расписание полетов

«Россия» свяжет Омск с Красноярском, субсидированные рейсы будут выполняться три раза в неделю. «ЮВТ АЭРО» же продолжит развивать региональную программу и будет выполнять прямые субсидированные рейсы в Тобольск, Абакан и Самару, а с пересадками можно улететь в Казань и Уфу.