Поезд Деда Мороза, масштабный карантин и худшие больницы города. Омск сегодня

В этом году новогодний поезд Деда Мороза прибудет в Омск 19 декабря. В составе будут вагоны с тематическими играми, театральными представлениями, также гостям будет доступна лавка с сувенирами и уютный ресторан. Продажа билетов начнется 22 октября в 09:00 по московскому времени, но это только для первых в маршруте городов, омичам же нужно внимательно следить за новостями.