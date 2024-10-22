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Posted 22 октября, 14:18

Published 22 октября, 14:18

Modified 22 октября, 14:21

Updated 22 октября, 14:21

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Поезд Деда Мороза, масштабный карантин и худшие больницы города. Омск сегодня

22 октября 2024, 14:18
Фото: gorod55.ru
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Стало известно, когда в Омск приедет волшебный поезд деда Мороза

В этом году новогодний поезд Деда Мороза прибудет в Омск 19 декабря. В составе будут вагоны с тематическими играми, театральными представлениями, также гостям будет доступна лавка с сувенирами и уютный ресторан. Продажа билетов начнется 22 октября в 09:00 по московскому времени, но это только для первых в маршруте городов, омичам же нужно внимательно следить за новостями.

Театр, игры и новогодняя сказка: в Омск приедет волшебный поезд деда Мороза
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Новость №2. В Омске срочно закрыли на карантин 17 школ

По данным на 22 октября в Омске на карантине находится 895 классов в 53 школах и 23 группы в 21 детском саду. Отмечается, что на карантин целиком уже ушли 17 школ, в двух из них ограничения заработали сегодня. Такие меры приняты из-за быстрого роста заболеваемости ОРВИ.

Достаем маски. В Омске срочно закрыли на карантин 17 школ из-за опасных вирусов
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Новость №3. Назван топ-5 худших больниц Омска по отзывам в интернете

Омичи оставляют о городских больницах как положительные, так и отрицательные отзывы. Однако в некоторых случаях количество последних заметно преобладает. На первом месте антирейтинга оказалась Городская больница №6 на ул. 1-й Осенней, 79, на втором — Западно-Сибирский медицинский центр Федерального медико-биологического агентства России на Красном Пути, 127, а на третьем — Городская больница №9 на улице 12 Декабря, 72. Подробнее читайте в материале Города55.

«Врачи относятся как к собакам»: названы худшие больницы Омска
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