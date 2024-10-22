Театр, игры и новогодняя сказка: в Омск приедет волшебный поезд деда Мороза

Posted 22 октября, 03:20
Published 22 октября, 03:20
Modified 22 октября, 03:54
Updated 22 октября, 03:54
В этом году сказочное путешествие Деда Мороза и его помощников по России стартует 19 ноября из города Тайшет, рассказали в телеграм-канале «Поезд Деда Мороза». Поезд проедет более 30 000 километров, посетив 60 городов, в том числе и Омск, куда он прибудет 19 декабря. В составе поезда — тематические вагоны для игр, театральных представлений, лавка с сувенирами и уютный ресторан.
В прошлом году для омичей в вагонах устраивали игры, квесты и кукольные спектакли. Поезд тогда приехал в Омске в 8 часов утра и находился на станции до 14 часов дня. На протяжении всего этого времени омичи могли пообщаться с дедушкой Морозом.
Стартует маршрут волшебного поезда с города Тайшет Иркутской области. Затем поезд проедет через Комсомольск-на-Амуре, Тымовск, Уссурийск, Хабаровск, Иркутск, Красноярск, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Саранск и другие города. Всего на карте посещений находится 63 точки. Заключительная точка поезда Деда Мороза — Великий Устюг, где, по легенде, находится его дом.
В прошлом году омичи разобрали билеты на представление почти за сутки. В этом году продажа билетов начнется 22 октября в 09:00 по московскому времени, но это только для первых в маршруте городов. Омичам предлагают следить за новостями, чтобы не пропустить возможность встретить Деда Мороза на поезде.
Ранее Город55 писал о том, что в правительстве Омской области собираются заказать светодиодную елку для того, чтобы установить ее на Красном пути.