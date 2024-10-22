Театр, игры и новогодняя сказка: в Омск приедет волшебный поезд деда Мороза

В прошлом году омичи разобрали билеты на представление почти за сутки. В этом году продажа билетов начнется 22 октября в 09:00 по московскому времени, но это только для первых в маршруте городов. Омичам предлагают следить за новостями, чтобы не пропустить возможность встретить Деда Мороза на поезде.