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Posted 22 октября, 03:20

Published 22 октября, 03:20

Modified 22 октября, 03:54

Updated 22 октября, 03:54

Стало известно, когда в Омск приедет волшебный поезд деда Мороза

Театр, игры и новогодняя сказка: в Омск приедет волшебный поезд деда Мороза

22 октября 2024, 03:20
Фото: Телеграм-канал «Поезд Деда Мороза»

Стало известно, когда в Омск приедет волшебный поезд деда Мороза

Всего поезд проедет более 30 000 километров, посетив 60 городов, в том числе и Омск, куда он прибудет 19 декабря.

В этом году сказочное путешествие Деда Мороза и его помощников по России стартует 19 ноября из города Тайшет, рассказали в телеграм-канале «Поезд Деда Мороза». Поезд проедет более 30 000 километров, посетив 60 городов, в том числе и Омск, куда он прибудет 19 декабря. В составе поезда — тематические вагоны для игр, театральных представлений, лавка с сувенирами и уютный ресторан.

В прошлом году для омичей в вагонах устраивали игры, квесты и кукольные спектакли. Поезд тогда приехал в Омске в 8 часов утра и находился на станции до 14 часов дня. На протяжении всего этого времени омичи могли пообщаться с дедушкой Морозом.

Стартует маршрут волшебного поезда с города Тайшет Иркутской области. Затем поезд проедет через Комсомольск-на-Амуре, Тымовск, Уссурийск, Хабаровск, Иркутск, Красноярск, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Саранск и другие города. Всего на карте посещений находится 63 точки. Заключительная точка поезда Деда Мороза — Великий Устюг, где, по легенде, находится его дом.

Фото: Телеграм-канал «Поезд Деда Мороза»

В прошлом году омичи разобрали билеты на представление почти за сутки. В этом году продажа билетов начнется 22 октября в 09:00 по московскому времени, но это только для первых в маршруте городов. Омичам предлагают следить за новостями, чтобы не пропустить возможность встретить Деда Мороза на поезде.

Фото: Поезд Деда Мороза

Ранее Город55 писал о том, что в правительстве Омской области собираются заказать светодиодную елку для того, чтобы установить ее на Красном пути.

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#Кристина Антоносян#Общество#Омск#Поезд#Билеты#Санкт-Петербург#Хабаровск#Новости#Екатеринбург#Иркутск#Нижний Новгород
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