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Posted 22 октября, 05:13

Published 22 октября, 05:13

Modified 22 октября, 05:20

Updated 22 октября, 05:20

В Омске срочно закрыли на карантин 17 школ из-за вспышки опасных вирусов

Достаем маски. В Омске срочно закрыли на карантин 17 школ из-за опасных вирусов

22 октября 2024, 05:13
Фото: 1MI

В Омске срочно закрыли на карантин 17 школ из-за вспышки опасных вирусов

Сюжет
Коронавирус
Всего на изоляции почти 900 классов.

Городу55 в департаменте образования Омска предоставили актуальные данные по заболеваемости детей. По информации на 22 октября, образовательный процесс приостановили уже в 895 классах 53 школ, а также занятия временно недоступны для воспитанников 23 групп из 21 детского сада.

Кроме того, на карантин целиком уже ушли 17 школ. Буквально день назад, 21 октября, на изоляции были 15 образовательных учреждений. Такие меры приняты из-за быстрого роста заболеваемости ОРВИ.

Напомним, по информации Роспотребнадзора, за неделю с 14 по 20 октября 2024 года в Омской области зарегистрировано 120 новых случаев коронавируса.

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#Ольга Скворцова#Коронавирус#Омск#Роспотребнадзор#Дети#ОРВИ#Карантин#Заболеваемость#Школы
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