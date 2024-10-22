Достаем маски. В Омске срочно закрыли на карантин 17 школ из-за опасных вирусов

Городу55 в департаменте образования Омска предоставили актуальные данные по заболеваемости детей. По информации на 22 октября, образовательный процесс приостановили уже в 895 классах 53 школ, а также занятия временно недоступны для воспитанников 23 групп из 21 детского сада.