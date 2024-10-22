«Врачи относятся как к собакам»: названы худшие больницы Омска

Posted 22 октября, 06:00
Published 22 октября, 06:00
Modified 22 октября, 06:00
Updated 22 октября, 06:00
Город55 продолжает серию публикаций об омских заведениях разных направлений. Ранее у нас уже выходил рейтинг лучших школ и общежитий, а также антирейтинг продуктовых магазинов. На очереди государственные медучреждения Омска.
Наверное, нет ни одного человека, кто не испытывал в больницах негативные эмоции. Проблемы часто у омичей возникают даже на этапе записи к врачу. В материале Города55 — публикуем новый антирейтинг омских больниц (в расчет мы брали больницы, у которых есть 10 отзывов и более, — прим. Ред.).
Больница на 1-й Осенней, 79 в микрорайоне Береговой возглавляет наш антирейтинг. С 2015 года у медучреждения не появилось ни одного положительного отзыва, а в 2024-м больница не получала от омичей выше одной звезды.
У одной омички, например, не задалось общение с отделом регистратуры:
«Раньше хоть как-то можно было дозвониться в регистратуру. Сейчас же поменяли телефон, сидишь и ждешь десятый в очереди… весь день. И вы можете беседу провести, что в регистратуре повежливее надо разговаривать», — написала Ирина.
Другой омич назвал персонал в регистратуре неадекватным, а больницу — отвратительной.
«Ужасные регистраторы, очень грубые женщины, со всеми людьми общаются по-хамски. Если им так неприятна их работа или они так от нее устали, причем тут пациенты, которые вежливо обращаются за помощью. Первый раз сталкиваюсь с такими злыми, не приветливыми хамками в регистратуре. Как этих людей можно допускать работать с людьми», — оказалась солидарна с мужчиной омичка Влада.
Не сильно выше рейтинг и у терапевтического отделения Западно-Сибирского медцентра, который находится в здании на Красном пути, 127.
«Хуже этой конторы ничего нет и быть не может!!! Второй день я не могу дозвониться ни по одному номеру!!! Будешь помирать, обратиться не к кому даже будет», — эмоционально высказалась в январе этого года омичка.
Других пациентов не устроил долгий прием у офтальмолога и многочасовое прохождение шоферской комиссии. Правда, нашелся и положительный отзыв: одна из омичек поблагодарила конкретного специалиста, назвав ее «врачом от бога». Однако есть и те, у кого поход в больницу закончился слезами.
«Из хорошего только регистратура. Отвратительное отношение врачей к пациентам! Примите меры, хоть какие-то!!! Проходила ВВК, гинеколог (не помню ФИО) довела до слез своим хамским отношением. Постоянно ужасные очереди, ЛОР сидит в кабинете и не хочет принимать (хотя время работы обозначено на кабинете). Не советую никому обращаться сюда», — поделилась своими впечатлениями омичка Елена.
Не блещет позитивными отзывами и терапевтическое отделение городской больницы №9 на улице 12 Декабря, 72.
«Больница очень ужасная, врачи относятся как к собакам, в регистратуре бардак, элементарно карточку не могут найти или завести! Регистратура работает очень медленно. Бабушки, которые сидят в регистратуре, тупо не вывозят наплыв людей. Я уже не говорю про вывоз врача. Тупо не дозвонится до больницы», — так описал свой опыт обращения в больницу омич.
Одна из жительниц города пожаловалась на неактуальную, недостоверную информацию о больнице. А работа регистратуры не устроила сразу нескольких омичей.
«В этой больнице никогда регистратура не берет трубки, и по жизни нет никогда талонов. Позвонила в ГП №9, там сразу и трубку взяли, и талоны у них есть. Не знаю, такое ощущение, что в нашей больнице только так», — отметила Динара.
«В регистратуре нахамили. Пришел к терапевту, но врачей, даже доврачебного, не оказалось (пришел за час до закрытия). Далее меня просто выгнали», — рассказал Евгений в своем недавнем отзыве.
В крупнейшей омской больнице, в которой недавно сменился руководитель, тоже не все гладко. У приемного отделения больницы имени Кабанова на Перелета, 7 только 2 балла из пяти.
Стандартная жалоба на работу регистратуры у этой больницы тоже есть.
«Грубая регистратура!!! Дозвонилась с 6 позиции в очереди, мне отвечают: „минуту“ и кладут трубку! В итоге дозвонилась с 43 позиции, а талонов уже нет! Вот тебе и бесплатная медицина! Через одно место!» — сообщила омичка Айгерим.
У нескольких жительниц города возникли проблемы с дозвоном.
«И как узнавать у вас, что с человеком, которого увезли по скорой, если дозвонится 0 вариантов, трубку не берут с 2 номеров, это как понимать? Круглосуточное никого нет на стойке или что?» — задается вопросом Елена.
«Справочная, которая ответила, что у нее 12 этажей и не будет искать по спискам, в какое отделение оформили родственника!!! Придя за пропуском для навещания больного, отвечает грубо и по-хамски! Отказала в предоставлении жалобной книги! Считаю, что не должен такой человек работать! Пусть сидит на пенсии лучше дома и вяжет носки», — отметила Екатерина.
Другого омича сильно впечатлил поход в приемное отделение.
«То, что увидел, хочется забыть, как страшный сон. Люди лежат в коридорах, кричат от боли, а медперсоналу вообще плевать, отношение как к скоту. Бабушка пролежала 2 часа, к ней никто не подошёл. Доктора — отдельная тема, ходят все с каменными лицами и короной на голове. Постоянно куда-то ходят по своим делам, делают вид будто работают. Вы зачем там работаете, если не хотите помогать людям? Никому не советую там оказаться», — написал мужчина.
Замыкает наш антирейтинг приемное отделение городской больницы на Нахимова, 55. У медучреждения, кстати, есть положительные отзывы и за 2023-й, и за 2024 год, отсюда и не самая низкая итоговая оценка.
«Есть отделения и хуже! Нормальные медсестры, помогли мне с проблемой, быстро и оперативно все сделали. Спасибо большое вам за ваш труд и терпение», — поблагодарила врачей омичка Екатерина.
А вот другую омичку не устроила система сдачи анализов. По ее словам, в больнице выдают талоны, но потом медсестра собирает документы у первых 20 человек и вызывает их по фамилии, затем следующие 20 человек и т. д.
«Это замедляет сдачу анализов, потому что в очереди много пожилых людей, кто не слышит, кто ходит медленно. Проходят люди по блату, у кого талон позже или без талона. Везде, где я сдавала кровь, в среднем за полчаса принимают полный коридор людей, что в очереди просто по талону по системе „зашел, сдал, вышел“. Все очень быстро. Здесь же я стояла в очереди 1,5 часа с 8 до 9:30», — сообщила женщина.
В одном из последних отзывов, оставленных о больнице, омичка раскритиковала работу медицинского регистратора, которая открывает больничные листы.
«Настоящая хамка. Не умеешь работать с людьми — ищи другую работу. Такта ноль, как и уважения. Только хлопает глазками, в регистратуре никого никогда нет, трубку не берут, к окнам не подходят. Ужасное отношение», — отметила жительница Омска.
В конце 2023 года Город55, отметим, уже выпускал антирейтинг омских больниц. Три из присутствующих там медучреждений попали и в нынешний топ худших. Однако за год больница имени Кабанова смогла немного улучшить свои позиции.
На сайте также можно почитать про рейтинг исправительных колоний и про историю самой известной омской колонии,