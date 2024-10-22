«Врачи относятся как к собакам»: названы худшие больницы Омска

«Ужасные регистраторы, очень грубые женщины, со всеми людьми общаются по-хамски. Если им так неприятна их работа или они так от нее устали, причем тут пациенты, которые вежливо обращаются за помощью. Первый раз сталкиваюсь с такими злыми, не приветливыми хамками в регистратуре. Как этих людей можно допускать работать с людьми», — оказалась солидарна с мужчиной омичка Влада.