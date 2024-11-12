gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Болезнь

Выбрать дату
2024
Кричала от боли. 98-летнюю омичку с «мраморной» ногой избавили от дикой боли
12 ноября, 10:45
Поезд Деда Мороза, масштабный карантин и худшие больницы города. Омск сегодня
22 октября, 14:18
В Омской области выявили два случая опасной инфекции
О заболеваемости туляремией в регионе рассказали специалисты Роспотребнадзора.
22 октября, 14:06
«Мы просто умеем считать»: почему омичи заводят семьи без детей или остаются одни
12 октября, 05:33
Инфаркт после отжиманий, резкое потепление и возвращение домой. Омск сегодня
26 сентября, 15:21
Возвращение Рида Буше, карантин из-за ОРВИ и скорое включение отопления. Омск сегодня
14 сентября, 14:08
В Омске на карантин закрыли 22 школьных класса из-за волны ОРВИ
14 сентября, 03:00
Коронавирус возвращается: в Омске за неделю выявлено 79 новых случаев
8 августа, 03:03
Опухоль занимала весь глаз. Врачи спасли 80-летнего омича с редкой формой онкологии
6 июля, 02:27
Уже выписали. В Омске врачи спасли пенсионерку с крупным камнем в желчном пузыре
79-летняя женщина поступила в больницу в тяжелом состоянии.
15 июня, 06:17
Осталось 10 детей. В Омске на 47-м году жизни умерла мать-героиня Татьяна Чернова
Причиной смерти женщины стала продолжительная болезнь, у Татьяны Черновой осталось десять детей.
31 мая, 12:45
В Москве умер председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев
Лебедев скончался в больнице после длительной болезни.
24 февраля, 12:09
Родные забили тревогу. Медики спасли 100-летнюю омичку с 40-градусной температурой
Спустя четыре дня женщину уже выписали домой.
24 февраля, 04:56
Ситуация улучшается. В Омской области снизилась заболеваемость ОРВИ
21 февраля, 12:47
Пришел грипп. В Омской области за неделю заболели больше 16 тысяч человек
31 января, 09:04
Пациентов все больше. В Омской области за неделю COVID-19 заболели 286 человек
В Роспотребнадзоре рассказали, кто чаще всего заражается коронавирусом.
15 января, 08:59
2023
Двухлетние ограничения. В Омской области отменили карантин из-за смертельной болезни
28 декабря 2023, 04:26
Возвращается каждые 3-5 лет. В Омской области зафиксировали вспышку опасной инфекции
21 декабря 2023, 11:12
Продолжительно болел. Скончался ветеран омского УФСИН Константин Сенокосов
Прощание с ушедшим состоится в ближайшее время, о чем сообщили в местном УФСИН.
22 ноября 2023, 06:23
Диарея, рвота и температура. Чем опасен гонконгский грипп и какие у него симптомы
9 ноября 2023, 06:25

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика