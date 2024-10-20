Транспорт без кондукторов, «уставший» чугун и перекрытие набережной. Омск сегодня

По информации профильного департамента мэрии, уже в 2025 году практически весь автопарк «Пассажирского предприятия №8» будет оснащен устройствами для самостоятельной оплаты проезда. Система бескондукторной оплаты в омских автобусах, троллейбусах и трамваях была запущена в 2022 году: к настоящему моменту уже большая половина автопарка может «похвастаться» наличием валидаторов в салоне, а до конца года их установят еще в 15 единицах транспорта.