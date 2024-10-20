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Posted 20 октября, 14:27

Published 20 октября, 14:27

Modified 20 октября, 14:29

Updated 20 октября, 14:29

Транспорт без кондукторов, «уставший» чугун и перекрытие набережной. Омск сегодня

Транспорт без кондукторов, «уставший» чугун и перекрытие набережной. Омск сегодня

20 октября 2024, 14:27
Фото: gorod55.ru
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Перекрытие набережной Тухачевского.

Привычный для горожан маршрут прогулок по омской набережной внезапно оказался недоступен — на пути появилось внушительное строительное заграждение. И к слову, пропадет оно совсем не скоро: судя по информации, представленной в паспорте объекта, благоустроительные работы могут продлиться до 30 августа 2025 года. Однако, обойти неожиданное препятствие возможно — в распоряжении омичей есть сразу два маршрута.

Никаких прогулок? В Омске перекрыли часть набережной Тухачевского
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Новость №2. Омский общественный транспорт получит дополнительные валидаторы.

По информации профильного департамента мэрии, уже в 2025 году практически весь автопарк «Пассажирского предприятия №8» будет оснащен устройствами для самостоятельной оплаты проезда. Система бескондукторной оплаты в омских автобусах, троллейбусах и трамваях была запущена в 2022 году: к настоящему моменту уже большая половина автопарка может «похвастаться» наличием валидаторов в салоне, а до конца года их установят еще в 15 единицах транспорта.

Почти все омские муниципальные автобусы получат валидаторы в 2025 году
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Новость №3. Масштабный ремонт трубопровода на Омской улице.

Сегодня «Омскводоканал» анонсировал масштабный ремонт водопроводных коммуникаций, расположенных под Омской улицей: в ходе ремонта специалисты предприятия заменят порядка 100 метров труб. Причины тому копились на протяжении последнего месяца: на обозначенном участке, одна за другой, произошли 4 аварии, что приводило к отключению потребителей. Поэтому все было решено заменить за один раз — чтобы «наверняка». Однако отключений все равно не избежать — местным жителям рекомендовано сформировать запасы воды.

Чугун не «справился». «Омскводоканал» готовится к полной замене труб на Омской улице
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#Илья Скобин#Транспорт#Омск#Благоустройство#Строительство#Аварии#ОмскВодоканал#Водопровод#Итоги дня#Валидаторы#Отключения воды#Набережная Тухачевского#Ремонт трубопровода
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