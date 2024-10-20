Без воды и давления. «Омскводоканал» анонсировал масштабное отключение на целые сутки

Как отмечается, с 03:00 до 24:00 часов будет отключено водоснабжение на улице Сакена Сейфулина 1-27 и 2-38 — жителям указанных домов рекомендовано сформировать запасы воды. Кроме того, для обеспечения качества ремонтных работ будет понижено давление на водопроводных сетях, питающих абонентов Советского округа.