Без воды и давления. «Омскводоканал» анонсировал масштабное отключение на целые сутки

Posted 20 октября, 03:27
Published 20 октября, 03:27
Modified 20 октября, 03:29
Updated 20 октября, 03:29
Как сообщили в пресс-службе АО «Омскводоканал», 24 октября ремонтным бригадам компании предстоит практически круглосуточный ремонт на коммуникациях, пролегающих по Бульвару Архитекторов, однако это потребует отключения водоснабжения и понижения давления на сетях для некоторых абонентов.
Как отмечается, с 03:00 до 24:00 часов будет отключено водоснабжение на улице Сакена Сейфулина 1-27 и 2-38 — жителям указанных домов рекомендовано сформировать запасы воды. Кроме того, для обеспечения качества ремонтных работ будет понижено давление на водопроводных сетях, питающих абонентов Советского округа.
Напомним, ранее «Омскводоканал» проводил ремонтные работы на водопроводных сетях, пролегающих по Исилькульскому тракту, из-за чего от водоснабжения было отключено сразу несколько населенных пунктов, 2 микрорайона и несколько социальных учреждений.