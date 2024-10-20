gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 октября, 03:27

Published 20 октября, 03:27

Modified 20 октября, 03:29

Updated 20 октября, 03:29

иллюстрация

Без воды и давления. «Омскводоканал» анонсировал масштабное отключение на целые сутки

20 октября 2024, 03:27
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

«Омскводоканал» предупредил горожан о длительном отключении водоснабжения

Проведение ремонтных работ на Бульваре Архитекторов потребует практически полного отключения абонентов на одной из улиц Кировского округа и значительного понижения давления на сетях в Советском АО.

Как сообщили в пресс-службе АО «Омскводоканал», 24 октября ремонтным бригадам компании предстоит практически круглосуточный ремонт на коммуникациях, пролегающих по Бульвару Архитекторов, однако это потребует отключения водоснабжения и понижения давления на сетях для некоторых абонентов.

Как отмечается, с 03:00 до 24:00 часов будет отключено водоснабжение на улице Сакена Сейфулина 1-27 и 2-38 — жителям указанных домов рекомендовано сформировать запасы воды. Кроме того, для обеспечения качества ремонтных работ будет понижено давление на водопроводных сетях, питающих абонентов Советского округа.

Напомним, ранее «Омскводоканал» проводил ремонтные работы на водопроводных сетях, пролегающих по Исилькульскому тракту, из-за чего от водоснабжения было отключено сразу несколько населенных пунктов, 2 микрорайона и несколько социальных учреждений.

Скоро под Омском пройдет масштабное отключение воды: публикуем адреса
Узнать подробнее
#Илья Скобин#Омск#Отключение воды#ОмскВодоканал#Новости#Советский округ#Ремонтные работы#Бульвар Архитекторов
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика