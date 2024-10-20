Чугун не «справился». «Омскводоканал» готовится к полной замене труб на Омской улице

Как сообщили в пресс-службе АО «Омскводоканал», рабочие приступят к замене коммуникаций уже завтра, 21 октября. Причина такой срочности кроется в серьезном износе существующей на участке инфраструктуры: только за последний месяц водопровод, пролегающий под Омской улицей, претерпел 4 срочных ремонта, в ходе которых специалисты компании заменили 10 метров чугунного трубопровода. К слову, последний выезд аварийной бригады на этот адрес был совсем недавно — 19 октября.