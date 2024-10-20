Чугун не «справился». «Омскводоканал» готовится к полной замене труб на Омской улице

Posted 20 октября, 07:16
Published 20 октября, 07:16
Modified 20 октября, 07:18
Updated 20 октября, 07:18
Как сообщили в пресс-службе АО «Омскводоканал», рабочие приступят к замене коммуникаций уже завтра, 21 октября. Причина такой срочности кроется в серьезном износе существующей на участке инфраструктуры: только за последний месяц водопровод, пролегающий под Омской улицей, претерпел 4 срочных ремонта, в ходе которых специалисты компании заменили 10 метров чугунного трубопровода. К слову, последний выезд аварийной бригады на этот адрес был совсем недавно — 19 октября.
Однако каждый такой ремонт требует прекращения подачи воды, что создает серьезные неудобства: трубопровод на Омской улице питает как многоквартирные дома, так и близлежащее медучреждение. В связи с этим было решено полностью заменить проблемный участок.
Осуществлять задуманное было решено «щадящим» методом горизонтально-направленного бурения, позволяющего сократить время проведения работ и количество необходимой тяжелой техники. Как отмечается в сообщении пресс-службы компании, предварительно, замена трубопровода продлится 2 недели, после чего персонал «Омскводоканала» приступит к благоустроительным работам: в этом году проезжая часть Омской улицы прошла капитальный ремонт, поэтому усилия дорожных рабочих намерены сохранить в полном объеме.
Кроме того, представители компании обратили внимание местных жителей на необходимость наличия запасов питьевой воды: перекладка сетей может потребовать прекращения водоснабжения — возможные отключения будут анонсировать заранее.