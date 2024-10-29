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Валидаторы

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2024
Мэрия Омска планирует купить автобус за 12,5 млн для иностранных делегаций
29 октября, 08:12
Подрядчик найден. «Омскоблавтотранс» установит валидаторы в своих автобусах
27 октября, 14:07
Транспорт без кондукторов, «уставший» чугун и перекрытие набережной. Омск сегодня
20 октября, 14:27
Почти все омские муниципальные автобусы получат валидаторы в 2025 году
20 октября, 04:11
Сбой прошивки и нестабильный софт: из-за чего чаще всего ломаются валидаторы в Омске
1 июля, 08:23
89,2 млн пассажиров за год. В Омске подвели итоги работы общественного транспорта
8 января, 08:11
2023
Штраф до 700 рублей. В омском транспорте начали ловить безбилетников
При первом нарушении «зайцы» будут получать предупреждение.
18 сентября 2023, 08:53
В Омск привезли 20 новых автобусов. Их пустят по маршруту №33
Машины оборудованы валидаторами бескондукторной оплаты.
12 сентября 2023, 09:02
Договор на миллион. В омских автобусах появится 50 новых валидаторов
Муниципальное предприятие «Пассажирсервис» заключило договор о закупке с АО «Пи Джи групп».
7 сентября 2023, 09:55

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