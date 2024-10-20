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Posted 20 октября, 11:23

Published 20 октября, 11:23

Modified 20 октября, 11:58

Updated 20 октября, 11:58

Омичам предложили обходить участок пути по другим улицам

Никаких прогулок? В Омске перекрыли часть набережной Тухачевского

20 октября 2024, 11:23
Фото: gorod55.ru
Омичам предложили обходить участок пути по другим улицам

В Омске почти на год закрыли для прогулок часть набережной Тухачевского

Посреди знакомого многим омичам пешеходного пути по набережной Тухачевского появился забор — благоустройство территории потребовало ограничения перемещения горожан.

Накануне привычный маршрут многих омичей претерпел существенные изменения — вместо поворота набережной Тухачевского горожан «встретила» глухая стена из бетонных блоков и листов профнастила: часть улицы была перекрыта из-за старта строительных работ.

Как обратили внимание представители медиа «Трамплин», подрядчиком выступает ООО «Сибиком», действующее в интересах АО «Бизнес-технологии» — в ходе работ предполагается обновить участок набережной Тухачевского в отрезке от улицы Достоевского до улицы Таубе. Согласно паспорту объекта, грядущие изменения направлены на благоустройство территории, прилегающей к гостинице на улице Некрасова.

Перекрытая улицаПерекрытая улица
Перекрытая улицаПерекрытая улица
Перекрытая улицаПерекрытая улица
Перекрытая улица. Фото: gorod55.ru

Как альтернатива уже «устоявшемуся» маршруту, омичам предлагается обход перекрытой территории по Партизанской улице — через «Выставочный» сквер, с последующим выходом на территорию Омской крепости. Однако горожане уже обнаружили дополнительный путь, не предусмотренный планом — по береговой линии и даже его «благоустроили», создав импровизированные «ступеньки» прямо в земле.

Импровизированный новый путьИмпровизированный новый путь
Импровизированный новый путьИмпровизированный новый путь
Импровизированный новый путьИмпровизированный новый путь
Импровизированный новый путь. Фото: gorod55.ru

Как отмечается в информации об объекте, завершение всех работ планируется в срок до 30 августа 2025 года.

Напомним, ранее Город55 сообщал о штрафе в размере 353 тыс рублей, который предстоит выплатить компании «МАР-СТРОЙ», «сорвавшей» сроки благоустроительных работ на территории Шебаркульской ЦКС: необходимые работы должны были быть завершены еще летом, однако продолжаются до сих пор.

«Сорванное» благоустройство: в Омске стройфирму оштрафовали на крупную сумму
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#Илья Скобин#Омск#Благоустройство#Строительство#Новости#Набережная Тухачевского#Городские изменения
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