Никаких прогулок? В Омске перекрыли часть набережной Тухачевского

Как альтернатива уже «устоявшемуся» маршруту, омичам предлагается обход перекрытой территории по Партизанской улице — через «Выставочный» сквер, с последующим выходом на территорию Омской крепости. Однако горожане уже обнаружили дополнительный путь, не предусмотренный планом — по береговой линии и даже его «благоустроили», создав импровизированные «ступеньки» прямо в земле.