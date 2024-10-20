Никаких прогулок? В Омске перекрыли часть набережной Тухачевского

Posted 20 октября, 11:23
Published 20 октября, 11:23
Modified 20 октября, 11:58
Updated 20 октября, 11:58
Накануне привычный маршрут многих омичей претерпел существенные изменения — вместо поворота набережной Тухачевского горожан «встретила» глухая стена из бетонных блоков и листов профнастила: часть улицы была перекрыта из-за старта строительных работ.
Как обратили внимание представители медиа «Трамплин», подрядчиком выступает ООО «Сибиком», действующее в интересах АО «Бизнес-технологии» — в ходе работ предполагается обновить участок набережной Тухачевского в отрезке от улицы Достоевского до улицы Таубе. Согласно паспорту объекта, грядущие изменения направлены на благоустройство территории, прилегающей к гостинице на улице Некрасова.
Как альтернатива уже «устоявшемуся» маршруту, омичам предлагается обход перекрытой территории по Партизанской улице — через «Выставочный» сквер, с последующим выходом на территорию Омской крепости. Однако горожане уже обнаружили дополнительный путь, не предусмотренный планом — по береговой линии и даже его «благоустроили», создав импровизированные «ступеньки» прямо в земле.
Как отмечается в информации об объекте, завершение всех работ планируется в срок до 30 августа 2025 года.
Напомним, ранее Город55 сообщал о штрафе в размере 353 тыс рублей, который предстоит выплатить компании «МАР-СТРОЙ», «сорвавшей» сроки благоустроительных работ на территории Шебаркульской ЦКС: необходимые работы должны были быть завершены еще летом, однако продолжаются до сих пор.