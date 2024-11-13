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Развитие

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Ноябрь
Резерв развития. Какого участия в улучшении Омска жители ждут от местного бизнеса
13 ноября, 05:14
Октябрь
Омские музейные работники стали участниками форума «Родные музеи» в Санкт-Петербурге
11 октября, 07:00
Инвестор «Зеленого острова» в Омске рассказал про будущее площадок для выгула собак
8 октября, 06:43
«Зеленый остров» переходит в концессию компании «Омск Сайдинг Инвест»
4 октября, 08:22
Новый этап развития. Правительство РФ разработает меры поддержки семейного бизнеса
3 октября, 07:13
85 рабочих мест. В Омске за 300 млн рублей построят завод по производству кранов
Также на Левом берегу хотят построить огромную гостиницу и банный комплекс.
3 октября, 02:35
Сентябрь
Михаил Сутягинский рассказал о перспективах индустриального парка «Флагман» на ВЭФ-24
4 сентября, 07:50
Июль
Полгода у мамы в сумке. В омском Большереченском зоопарке родился кенгуренок
Малыш в течение 6 месяцев развивался в сумке у своей матери.
5 июля, 10:52
Июнь
Омская область в 2023 году направила на нацпроекты 27 млрд рублей
20 июня, 04:26
В омском «Авангарде» появилась должность тренера по развитию хоккеистов
Место занял Дмитрий Полянчиков. Со специалистом заключили контракт на 1 год.
4 июня, 06:40
Май
«Задача парков — развиваться». Мэр Омска заявил о необходимости модернизации парков
30 мая, 04:44
Мэр Шелест предложил бизнес-сообществу поучаствовать в развитии парка 300-летия Омска
15 мая, 05:30
Март
Итоги в фактах и цифрах: что сделал губернатор Виталии Хоценко для Омской области
29 марта, 06:40
Стартовал чемпионат робототехники и инноваций «ИнноТех Омск 2024»
2 марта, 11:51
Февраль
Омских бизнесменов пригласили на выездную стажировку Минпромторга РФ
26 февраля, 05:08
Виталий Хоценко анонсировал открытие нового учебного дизайн-центра в омском политехе
15 февраля, 06:28
Январь
Виталий Хоценко рассказал о планах развития Омской области в сфере науки
Губернатор ответил на вопрос о создании в городе научно-образовательного центра мирового уровня, а также затронул тему передовой инженерной школы в ОмГТУ.
12 января, 11:48
Декабрь 2023
На три строчки выше. Омская область попала в топ-40 итогового рейтинга регионов
25 декабря 2023, 02:50
Итоги прямой линии с Владимиром Путиным. Главное
14 декабря 2023, 14:49
Зажаты в угол. Омский этно-парк выселяют с «Зеленого острова» из-за проекта Закриева
1 декабря 2023, 13:02

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