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Омские музейные работники стали участниками форума «Родные музеи» в Санкт-Петербурге
11 октября, 07:00
Акцент на будущем. Стенд Омской области на выставке «Россия» полностью обновили
Обновленная экспозиция сфокусирована вокруг перспектив детей и молодежи.
25 апреля, 13:04
Без акций. В омский музей им. Врубеля не будут бесплатно пускать женщин 8 марта
Ранее музей проводил такую акцию, но в этом году она не запланирована.
5 марта, 08:46
2023
«Здесь всякие солевые ходят». Чем болен Омск — мнение иногородней молодежи
21 декабря 2023, 06:02
В прошлом году были активнее. «Ночь искусств» в Омске посетили более 5 тысяч человек
В акции поучаствовали 20 учреждений культуры.
5 ноября 2023, 07:24
«Отдыхать нужно дома». В Омске дали старт летнему туристическому сезону
Представители 18 районов рассказали, что можно посмотреть летом в регионе.
3 июня 2023, 12:42
В Омске отметили 50-летие школьного музея космонавтики
На праздник приезжали представители администрации и Омского городского совета.
12 апреля 2023, 10:24

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