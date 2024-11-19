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2024
Новый статус: Омск на день станет центром духовного единения мусульман
23 ноября Омск станет центром духовного единения мусульман Сибири и Казахстана.
19 ноября, 03:25
К значимым результатам. «Справедливая Россия» обсудила подготовку к будущим выборам
29 октября, 10:05
Омские музейные работники стали участниками форума «Родные музеи» в Санкт-Петербурге
11 октября, 07:00
«Музыкальная мастерская Юрия Розума» провела конференцию для преподавателей
Конференция «Музыкальной мастерской Юрия Розума» собрала преподавателей со всей России. За три дня эксперты провели для них свыше 80 практических и теоретических занятий — все эти знания позже они передадут своим ученикам.
28 августа, 07:15
Для омичей в дни фестиваля «OM FEST» подготовят цифровое меню
28 августа, 06:52
«Титан» и РЭУ им. Г. В. Плеханова подписали соглашение о сотрудничестве
1 апреля, 10:19
Будет реванш? Омский «Авангард» встретится с «Автомобилистом» из Екатеринбурга
Прошлая игра между командами завершилась поражением «ястребов». По ходу матча омичи вели со счетом 2:1, но в итоге уступил 2:4.
20 февраля, 04:57
В Омской области открылась межконфессиональная конференция
Мероприятие будет проходить в течение двух дней.
26 января, 11:21
2023
На конференции «InRussia» Хоценко презентовал продукцию омских производителей
В ходе международной деловой встречи губернатор подчеркнул, что Омская область открыта к взаимовыгодному сотрудничеству в различных сферах.
26 октября 2023, 09:21
Хоценко и Владимиров открыли конференцию в честь 100-летнего юбилея Сергея Манякина
Омская делегация приняла участие в конференции по обмену лучшими практиками в Ставропольском крае.
24 октября 2023, 15:12
Александра Артемова выдвинули на пост председателя Заксобрания Омской области
7 июля 2023, 05:45
Александр Бурков выступит на конференции по сотрудничеству в Таджикистане
2 марта 2023, 06:29

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