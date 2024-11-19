«Музыкальная мастерская Юрия Розума» провела конференцию для преподавателей

Конференция «Музыкальной мастерской Юрия Розума» собрала преподавателей со всей России. За три дня эксперты провели для них свыше 80 практических и теоретических занятий — все эти знания позже они передадут своим ученикам.