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Маркетинг

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2024
ХК «Авангард» обошел «Зенит» в рейтинге эффективности спортивного маркетинга
Омский хоккейный клуб стал лучшим в эффективности спортивного маркетинга по версии премии MARSPO.
26 ноября, 13:44
Омские музейные работники стали участниками форума «Родные музеи» в Санкт-Петербурге
11 октября, 07:00
Маски, хвосты и домики. Какие товары для квадробики предлагают омичам маркетплейсы
4 октября, 11:02
В омской «Меге» начнут продавать изделия белорусских мастеров в новом бутике одежды
3 октября, 07:55
Омск очищается от наружной рекламы: новые правила изменят облик города
13 сентября, 08:59
«Очень сложно». Омичи рассказали о трудностях при поиске работы по профессии
25 апреля, 02:27
2023
Омские студенты помогут предприятиям запустить социально значимые проекты
13 сентября 2023, 05:52
Дефицит кадров. Стало известно, в каких сферах не хватает работников в Омске
Всего на 49 тысяч вакансий приходится 16 тысяч резюме.
11 сентября 2023, 05:52
Окольными путями. Омский кинотеатр вывесил официальную афишу фильма MARVEL
11 февраля 2023, 05:49

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