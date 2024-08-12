Кусочек Питера в центре Омска. В центре «Эрмитаж-Сибирь» обновили музейный дворик

Центр «Эрмитаж-Сибирь» располагается в исторической части Омска — на улице Карла Либкнехта. Однако раньше она называлась по-другому — Гасфордовская улица. И, в 1913 году на ней начались строительные работы: страховое общество «Саламандра», появившееся в Санкт-Петербурге в 1846 году, начало возводить здание собственного представительства в Омске. К слову, архитектор проекта был тоже из северной столицы — а значит, уже несложно догадаться, какие именно решения применили при строительстве: использование рельефа местности, несколько корпусов небольшой этажности и закрытый дворик между ними — именно так часть неповторимой атмосферы города на Неве и была перенесена в Омск.