gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:00

Published Сегодня, 07:00

Modified Сегодня, 07:00

Updated Сегодня, 07:00

Инсталляции — одна из важнейших деталей обновленного музейного дворика

Кусочек Питера в центре Омска. В центре «Эрмитаж-Сибирь» обновили музейный дворик

12 августа 2024, 07:00
Фото: Илья Скобин / gorod55.ru
Инсталляции — одна из важнейших деталей обновленного музейного дворика
Уютная, камерная атмосфера, живой звук и огромный потенциал для творческих омичей — все это очень хорошо описывает обновленный дворик центра «Эрмитаж-Сибирь». Кстати, открылся он совсем недавно — 9 августа, незадолго до 100-летия музея. Ну, а как это было — выяснил корреспондент Города55.

В «полку» городских арт-пространств «прибыло»: в минувшую пятницу обновленный дворик центра «Эрмитаж-Сибирь» принял своих первых гостей — горожан и проект «Стереоклуб», от которого для гостей мероприятия выступили сразу два новых резидента проекта: Митенька и МАКОВА — молодые артисты Омска. Но начнем мы нашу небольшую фото-экскурсию с другого.

Путь к искусству

Центр «Эрмитаж-Сибирь» располагается в исторической части Омска — на улице Карла Либкнехта. Однако раньше она называлась по-другому — Гасфордовская улица. И, в 1913 году на ней начались строительные работы: страховое общество «Саламандра», появившееся в Санкт-Петербурге в 1846 году, начало возводить здание собственного представительства в Омске. К слову, архитектор проекта был тоже из северной столицы — а значит, уже несложно догадаться, какие именно решения применили при строительстве: использование рельефа местности, несколько корпусов небольшой этажности и закрытый дворик между ними — именно так часть неповторимой атмосферы города на Неве и была перенесена в Омск.

С «непривычки» ориентироваться в таком необычном месте несколько трудно — оказывается, дворик расположился на несколько метров ниже фасада здания: добраться до нового арт-пространства получилось только при помощи сотрудников музея. Однако на этом череда открытий не закончилась — благодаря старательной работе декораторов, внутренний двор, в отличие от своих питерских предшественников, получился просторным и красочным: гостей встречала небольшая сцена, множество тематических фотозон, арт-объекты, созданные по мотивам картин Михаила Врубеля и — та самая атмосфера Питера (даже погода постаралась создать подходящие впечатления).

Массивные стены, конечно, сужают пространство, но не «давят» на гостей — а это ощущение в двориках Санкт-Петербурга было самым частымМассивные стены, конечно, сужают пространство, но не «давят» на гостей — а это ощущение в двориках Санкт-Петербурга было самым частым
Массивные стены, конечно, сужают пространство, но не «давят» на гостей — а это ощущение в двориках Санкт-Петербурга было самым частымМассивные стены, конечно, сужают пространство, но не «давят» на гостей — а это ощущение в двориках Санкт-Петербурга было самым частым
Массивные стены, конечно, сужают пространство, но не «давят» на гостей — а это ощущение в двориках Санкт-Петербурга было самым частым
Фото: Илья Скобин / gorod55.ru

«Оазис» культуры и уединения

Ну, а пока концерт резидентов «Стереоклуба» еще не начался, было время и прогуляться по музейной «новинке». Дворик представляет собой две большие зоны, разделенные между собой аркой: в первой — и самой большой, — нашла свое место сцена, зрительный зал для гостей мероприятия и фотозона, посвященная тонкостям музейных будней — постоянной работе с экспонатами. Кстати, «почувствовать» себя предметом искусства хотели многие омичи: «пробиться» к фотозоне удалось только после завершения мероприятия — все же, именно люди делают любое место лучше:

«Казалось бы, нет ничего необычного в музейном дворике. На первый взгляд, это просто открытое пространство с клумбами, сценой и подсветкой. Но все меняется, как только это пространство наполняется людьми. Во дворике центра „Эрмитаж-Сибирь“ жители Омска могут любоваться экспозициями, посещать лекции и мастер-классы на свежем воздухе — под музыку и при свете вечерних фонарей. Такие площадки делают музеи современными культурными центрами, открытыми для творчества и экспериментов местных художников, которые не ограничены четырьмя стенами», — рассказала Ярина Сугакова, директор программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть»
Сцена музейного дворикаСцена музейного дворика
Небольшая тематическая зона "Стереоклуба"Небольшая тематическая зона "Стереоклуба"
Зрительный зал под открытым небомЗрительный зал под открытым небом
Декор тематической фотозоныДекор тематической фотозоны
Декор тематической фотозоныДекор тематической фотозоны
Сцена музейного дворика
Фото: Илья Скобин / gorod55.ru

Своеобразным «переходом» между зонами дворика стала целая инсталляция, воплощающая в себе сам Эрмитаж: картины, барельефы, узоры — все это нашло свое место на большом полотне, ведущим гостей вглубь пока что тихого дворика.

Экспозицию украшает множество деталей, олицетворяющих всевозможные направления искусств - даже флористику... Экспозицию украшает множество деталей, олицетворяющих всевозможные направления искусств - даже флористику...
...полноценные картины......полноценные картины...
...и другие элементы, рассматривать которые - одно удовольствие...и другие элементы, рассматривать которые - одно удовольствие
К слову, у омичей была и возможность создать свой «автопортрет» в галерее ЭрмитажаК слову, у омичей была и возможность создать свой «автопортрет» в галерее Эрмитажа
Экспозицию украшает множество деталей, олицетворяющих всевозможные направления искусств - даже флористику...
Фото: Илья Скобин / gorod55.ru

Другой важной деталью, создающей аутентичность этого места стали уникальные арт-объекты, выполненные из живых цветов и декора — вдохновением для них послужило творчество Михаила Врубеля. Но, что важнее — цветы вдохнули жизнь в старинные каменные стены:

«Музей получил еще одно прекрасное общественное пространство для творческих встреч. Внутренний „каменный“ двор здания „Саламандры“ превратился в дивный сад с живыми растениями и подсветкой, где можно послушать лекцию или музыку», — отметила Фарида Буреева, директор центра «Эрмитаж-Сибирь»

Как рассказал Павел Путятин, ландшафтный дизайнер, создавший необычные композиции, творчество Михаила Врубеля как бы находится между мирами, на уровне символизма — именно этот мотив дизайнеры постарались передать в своей работе:

Одна из известнейших картин Михаила Врубеля — «Царевна-Лебедь», — перевоплотилась в принципиально необычном форматеОдна из известнейших картин Михаила Врубеля — «Царевна-Лебедь», — перевоплотилась в принципиально необычном формате
Оказывается, картины могут «оживать» и в цветахОказывается, картины могут «оживать» и в цветах
А так декораторы переосмыслили другую картину Михаила Врубеля — «Пан», написанную в 1899 годуА так декораторы переосмыслили другую картину Михаила Врубеля — «Пан», написанную в 1899 году
Одна из известнейших картин Михаила Врубеля — «Царевна-Лебедь», — перевоплотилась в принципиально необычном формате
Фото: Илья Скобин / gorod55.ru

На этом особенности «уголка искусств» дворика не ограничиваются: к ним мы вернемся позже, ведь начинается концерт — и пора занимать места в зрительном зале.

Добрые треки и «знакомые лица»

Первыми на сцену поднялись люди, без участия которых создать культурный «оазис» в центре Омска просто бы не удалось: директор центра «Эрмитаж-Сибирь», Фарида Буреева и министр культуры Омской области — Юрий Трофимов.

К слову, создать новое арт-пространство не удалось бы без поддержки одного из крупнейших омских предприятий: благоустройство дворика состоялось при поддержке завода «Полиом» в рамках проекта «Родные музеи» — это одно из направлений программы социальных инвестиций «Родные города» от компании «Газпром нефть». Влияние «Родных музеев» переоценить сложно — сейчас участниками этого проекта являются почти 3 десятка сибирских культурных центров и музеев, успевших за 2023 год провести 35 различных фестивалей, выставок и других мероприятий. И, что-то подсказывает — в нынешнем году эта статистика значительно увеличится: не зря же основной целью «Родных городов» является улучшение жизни горожан и развитие регионов.

Примечательно, что и сами предприятия заинтересованы в совершенствовании собственных городов: любая работа, как бы то ни было, рано или поздно сменяется «отпуском», а отдых в благоприятной среде куда более привлекателен:

«Полиом» как одно из самых высокотехнологичных предприятий региона непрерывно развивает экономику Омской области. Вместе с тем для нас важно находить и поддерживать проекты, которые отвечают запросам омичей на благоприятную среду. Обновление музейного дворика — это расширение творческого пространства Омска и инвестиция в привлекательный для жизни регион», — отметил Павел Евдокимов, генеральный директор «Полиома».
Юрий Трофимов, министр культуры Омской областиЮрий Трофимов, министр культуры Омской области
Юрий Трофимов, министр культуры Омской областиЮрий Трофимов, министр культуры Омской области
Фарида Буреева, директор центра "Эрмитаж-Сибирь"Фарида Буреева, директор центра "Эрмитаж-Сибирь"
Фарида Буреева, директор центра "Эрмитаж-Сибирь"Фарида Буреева, директор центра "Эрмитаж-Сибирь"
Владимир Семенов, заместитель генерального директора завода "Полиом"Владимир Семенов, заместитель генерального директора завода "Полиом"
Владимир Семенов, заместитель генерального директора завода «Полиом»Владимир Семенов, заместитель генерального директора завода «Полиом»
Юрий Трофимов, министр культуры Омской области
Фото: Илья Скобин / gorod55.ru

Как уже отмечалось, большая часть вечера принадлежала творчеству омских музыкантов и исполнителей: для горожан выступали новые участники проекта «Стереоклуб» — объединения музыкантов, для которых Омск — родной город и первая сцена. И, музыкальную программу этого дня открывал Митенька — известный также как Дмитрий Сычев.

Первым на сцену поднялся Дмитрий "Митенька" Сычев, выступивший со своими (и не только) песнямиПервым на сцену поднялся Дмитрий "Митенька" Сычев, выступивший со своими (и не только) песнями
Первым на сцену поднялся Дмитрий "Митенька" Сычев, выступивший со своими (и не только) песнямиПервым на сцену поднялся Дмитрий "Митенька" Сычев, выступивший со своими (и не только) песнями
И, кажется, Митеньке удалось покорить сердца омичей в очередной раз - каждый трек срывал бурные аплодисменты и тщательно записывался на видеоИ, кажется, Митеньке удалось покорить сердца омичей в очередной раз - каждый трек срывал бурные аплодисменты и тщательно записывался на видео
Одно из преимуществ обновленного дворика - еще и возможность подобраться к сцене так близко, как нигде большеОдно из преимуществ обновленного дворика - еще и возможность подобраться к сцене так близко, как нигде больше
По словам Дмитрия, выступление было спонтанным — он не успел взять даже свою гитару. Однако на песнях это никак не сказалосьПо словам Дмитрия, выступление было спонтанным — он не успел взять даже свою гитару. Однако на песнях это никак не сказалось
Первым на сцену поднялся Дмитрий "Митенька" Сычев, выступивший со своими (и не только) песнями
Фото: Илья Скобин / gorod55.ru

Вслед за Митенькой музыкальную программу вечера продолжила уже МАКОВА — со своими песнями о любви, которым еще только предстоит быть опубликованными: омичам посчастливилось услышать авторские песни, еще не ушедшие в релиз на интернет-площадках.

Выступлениям с живым звуком атмосфера и акустика дворика придает еще больший шармВыступлениям с живым звуком атмосфера и акустика дворика придает еще больший шарм
Выступлениям с живым звуком атмосфера и акустика дворика придает еще больший шармВыступлениям с живым звуком атмосфера и акустика дворика придает еще больший шарм
Выступлениям с живым звуком атмосфера и акустика дворика придает еще больший шармВыступлениям с живым звуком атмосфера и акустика дворика придает еще больший шарм
Выступлениям с живым звуком атмосфера и акустика дворика придает еще больший шармВыступлениям с живым звуком атмосфера и акустика дворика придает еще больший шарм
Выступлениям с живым звуком атмосфера и акустика дворика придает еще больший шарм
Фото: Илья Скобин / gorod55.ru

Но что самое важное — выступить в музейном дворике может практически каждый. Единственное условие — оставить свои контакты для организаторов. И даже к этому вопросу создатели дворика подошли творчески: как насчет того, чтобы записать себя в «легенды Сибири»?

Для того, чтобы в дальнейшем выступить в музейном дворике - достаточно просто оставить свои контакты на тематическом стенеДля того, чтобы в дальнейшем выступить в музейном дворике - достаточно просто оставить свои контакты на тематическом стене
Чтобы стать одной из "легенд Сибири"Чтобы стать одной из "легенд Сибири"
К тому же, все необходимое для этого организаторы уже подготовилиК тому же, все необходимое для этого организаторы уже подготовили
Для того, чтобы в дальнейшем выступить в музейном дворике - достаточно просто оставить свои контакты на тематическом стене
Фото: Илья Скобин / gorod55.ru

К слову, новое культурное пространство, появившееся в Омске, еще успеет себя прославить не только музыкой: акустические концерты, музей конечно же планирует, но кроме того — дворик станет удобной локацией для выставок, перфомансов, лекций и многого другого. Да, сцена пока что только летняя, но как удалось выяснить корреспонденту, в музее рассматривают возможность устройства мероприятий и зимой — осталось только подобрать подходящий формат.

Ну, а до этого в центре «Эрмитаж-Сибирь» запланировано еще одно масштабное мероприятие: «Ночь в Эрмитаже» (0+). И да, на нем омичей ждут не только экскурсии и лекции, но и модный показ и концерт сразу нескольких музыкальных групп — а значит, тихий Питерский дворик уже ждет своих новых гостей.

На омском «Симфопарке» прозвучала уникальная мелодия, записанная в цехах «Полиома»
Узнать подробнее
#Илья Скобин#Выставки#Омск#Музей#Музыканты#Искусство#Концерт#Эрмитаж-Сибирь#Архитектура#Лекции#Ландшафтный дизайн
Подпишитесь
Возвращение легенды: омичам в октябре вернут долгожданную «Радость»
Сегодня, 05:26
Скоро продолжат. Стали известны подробности реконструкции учебного корпуса СибГУФКа
Сегодня, 07:32
Нашествие крылатых. В квартиры омичей проникли летучие мыши
Сегодня, 08:42
«Не хочет стать жертвой политиканов»: Рябыкин — об отказах Ягра вернуться в Омск
Сегодня, 03:03
Осень близко. Омскую область ждет неделя мощных дождей и гроз
Сегодня, 07:29
Снова хаос: в омском аэропорту произошли массовые задержки рейсов
Сегодня, 08:37