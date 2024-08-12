Кусочек Питера в центре Омска. В центре «Эрмитаж-Сибирь» обновили музейный дворик

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В «полку» городских арт-пространств «прибыло»: в минувшую пятницу обновленный дворик центра «Эрмитаж-Сибирь» принял своих первых гостей — горожан и проект «Стереоклуб», от которого для гостей мероприятия выступили сразу два новых резидента проекта: Митенька и МАКОВА — молодые артисты Омска. Но начнем мы нашу небольшую фото-экскурсию с другого.
Центр «Эрмитаж-Сибирь» располагается в исторической части Омска — на улице Карла Либкнехта. Однако раньше она называлась по-другому — Гасфордовская улица. И, в 1913 году на ней начались строительные работы: страховое общество «Саламандра», появившееся в Санкт-Петербурге в 1846 году, начало возводить здание собственного представительства в Омске. К слову, архитектор проекта был тоже из северной столицы — а значит, уже несложно догадаться, какие именно решения применили при строительстве: использование рельефа местности, несколько корпусов небольшой этажности и закрытый дворик между ними — именно так часть неповторимой атмосферы города на Неве и была перенесена в Омск.
С «непривычки» ориентироваться в таком необычном месте несколько трудно — оказывается, дворик расположился на несколько метров ниже фасада здания: добраться до нового арт-пространства получилось только при помощи сотрудников музея. Однако на этом череда открытий не закончилась — благодаря старательной работе декораторов, внутренний двор, в отличие от своих питерских предшественников, получился просторным и красочным: гостей встречала небольшая сцена, множество тематических фотозон, арт-объекты, созданные по мотивам картин Михаила Врубеля и — та самая атмосфера Питера (даже погода постаралась создать подходящие впечатления).
Ну, а пока концерт резидентов «Стереоклуба» еще не начался, было время и прогуляться по музейной «новинке». Дворик представляет собой две большие зоны, разделенные между собой аркой: в первой — и самой большой, — нашла свое место сцена, зрительный зал для гостей мероприятия и фотозона, посвященная тонкостям музейных будней — постоянной работе с экспонатами. Кстати, «почувствовать» себя предметом искусства хотели многие омичи: «пробиться» к фотозоне удалось только после завершения мероприятия — все же, именно люди делают любое место лучше:
«Казалось бы, нет ничего необычного в музейном дворике. На первый взгляд, это просто открытое пространство с клумбами, сценой и подсветкой. Но все меняется, как только это пространство наполняется людьми. Во дворике центра „Эрмитаж-Сибирь“ жители Омска могут любоваться экспозициями, посещать лекции и мастер-классы на свежем воздухе — под музыку и при свете вечерних фонарей. Такие площадки делают музеи современными культурными центрами, открытыми для творчества и экспериментов местных художников, которые не ограничены четырьмя стенами», — рассказала Ярина Сугакова, директор программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть»
Своеобразным «переходом» между зонами дворика стала целая инсталляция, воплощающая в себе сам Эрмитаж: картины, барельефы, узоры — все это нашло свое место на большом полотне, ведущим гостей вглубь пока что тихого дворика.
Другой важной деталью, создающей аутентичность этого места стали уникальные арт-объекты, выполненные из живых цветов и декора — вдохновением для них послужило творчество Михаила Врубеля. Но, что важнее — цветы вдохнули жизнь в старинные каменные стены:
«Музей получил еще одно прекрасное общественное пространство для творческих встреч. Внутренний „каменный“ двор здания „Саламандры“ превратился в дивный сад с живыми растениями и подсветкой, где можно послушать лекцию или музыку», — отметила Фарида Буреева, директор центра «Эрмитаж-Сибирь»
Как рассказал Павел Путятин, ландшафтный дизайнер, создавший необычные композиции, творчество Михаила Врубеля как бы находится между мирами, на уровне символизма — именно этот мотив дизайнеры постарались передать в своей работе:
На этом особенности «уголка искусств» дворика не ограничиваются: к ним мы вернемся позже, ведь начинается концерт — и пора занимать места в зрительном зале.
Первыми на сцену поднялись люди, без участия которых создать культурный «оазис» в центре Омска просто бы не удалось: директор центра «Эрмитаж-Сибирь», Фарида Буреева и министр культуры Омской области — Юрий Трофимов.
К слову, создать новое арт-пространство не удалось бы без поддержки одного из крупнейших омских предприятий: благоустройство дворика состоялось при поддержке завода «Полиом» в рамках проекта «Родные музеи» — это одно из направлений программы социальных инвестиций «Родные города» от компании «Газпром нефть». Влияние «Родных музеев» переоценить сложно — сейчас участниками этого проекта являются почти 3 десятка сибирских культурных центров и музеев, успевших за 2023 год провести 35 различных фестивалей, выставок и других мероприятий. И, что-то подсказывает — в нынешнем году эта статистика значительно увеличится: не зря же основной целью «Родных городов» является улучшение жизни горожан и развитие регионов.
Примечательно, что и сами предприятия заинтересованы в совершенствовании собственных городов: любая работа, как бы то ни было, рано или поздно сменяется «отпуском», а отдых в благоприятной среде куда более привлекателен:
«Полиом» как одно из самых высокотехнологичных предприятий региона непрерывно развивает экономику Омской области. Вместе с тем для нас важно находить и поддерживать проекты, которые отвечают запросам омичей на благоприятную среду. Обновление музейного дворика — это расширение творческого пространства Омска и инвестиция в привлекательный для жизни регион», — отметил Павел Евдокимов, генеральный директор «Полиома».
Как уже отмечалось, большая часть вечера принадлежала творчеству омских музыкантов и исполнителей: для горожан выступали новые участники проекта «Стереоклуб» — объединения музыкантов, для которых Омск — родной город и первая сцена. И, музыкальную программу этого дня открывал Митенька — известный также как Дмитрий Сычев.
Вслед за Митенькой музыкальную программу вечера продолжила уже МАКОВА — со своими песнями о любви, которым еще только предстоит быть опубликованными: омичам посчастливилось услышать авторские песни, еще не ушедшие в релиз на интернет-площадках.
Но что самое важное — выступить в музейном дворике может практически каждый. Единственное условие — оставить свои контакты для организаторов. И даже к этому вопросу создатели дворика подошли творчески: как насчет того, чтобы записать себя в «легенды Сибири»?
К слову, новое культурное пространство, появившееся в Омске, еще успеет себя прославить не только музыкой: акустические концерты, музей конечно же планирует, но кроме того — дворик станет удобной локацией для выставок, перфомансов, лекций и многого другого. Да, сцена пока что только летняя, но как удалось выяснить корреспонденту, в музее рассматривают возможность устройства мероприятий и зимой — осталось только подобрать подходящий формат.
Ну, а до этого в центре «Эрмитаж-Сибирь» запланировано еще одно масштабное мероприятие: «Ночь в Эрмитаже» (0+). И да, на нем омичей ждут не только экскурсии и лекции, но и модный показ и концерт сразу нескольких музыкальных групп — а значит, тихий Питерский дворик уже ждет своих новых гостей.