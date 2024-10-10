«Авангард» на выезде с минимальным счетом проиграл аутсайдеру КХЛ — «Барысу»

Posted 10 октября, 16:19
Published 10 октября, 16:19
Modified 10 октября, 16:21
Updated 10 октября, 16:21
Омский «Авангард» сегодня, 10 октября, встретился в Астане с местным «Барысом». «Ястребы» проиграли со счетом 0:1.
Первый период начался с атак омичей. «Ястребы» практически не выпускали казахстанцев из зоны. На 12-й минуте игрок «Барыса» Руслан Оспанов удалился за удар клюшкой. Омичи не смогли реализовать численное преимущество. Счет в игре открыли хозяева площадки. На 15-й минуте шайбу в ворота Павла Хомченко забросил Даниил Апальков. Со счетом 1:0 в пользу «Барыса» команды отправились на перерыв.
Во втором периоде «Барыс» выглядел более активно. Тем не менее, «Авангард» предпринимал попытки сравнять счет. Но безрезультатно. Во втором игровом отрезке забитыми шайбами никто не отметился.
В третьем периоде «Авангард», несмотря на отставание, не проявлял большой активности. Шайба чаще оказывалась во владении «Барыса». Казахстанцы не торопились забивать. На 49-й минуте хозяева льда остались в меньшинстве за задержку игры — нарушение при вбрасывании. «Авангард» не смог реализовать численное преимущество. Под конец периода «ястребы» заменили голкипера на шестого полевого игрока, но забить не вышло.
Статистика матча:
Следующий матч «Авангард» проведет в субботу, 12 октября, в Магнитогорске с «Металлургом».