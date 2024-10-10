«Авангард» на выезде с минимальным счетом проиграл аутсайдеру КХЛ — «Барысу»

В третьем периоде «Авангард», несмотря на отставание, не проявлял большой активности. Шайба чаще оказывалась во владении «Барыса». Казахстанцы не торопились забивать. На 49-й минуте хозяева льда остались в меньшинстве за задержку игры — нарушение при вбрасывании. «Авангард» не смог реализовать численное преимущество. Под конец периода «ястребы» заменили голкипера на шестого полевого игрока, но забить не вышло.