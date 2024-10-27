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Оборона

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Октябрь
Победа в овертайме. Омский «Авангард» одолел действующего чемпиона
27 октября, 13:23
«Игра с сумасшедшим сценарием»: главный тренер «Авангарда» — о поражении «Спартаку»
18 октября, 05:11
«Не смогли подобрать ключи»: тренер «Авангарда» Звягин — о поражении «Барысу»
11 октября, 04:06
Упор на оборону. В омский «Авангард» официально перешел новый тренер
Контракт с ним уже подписан. Мужчине предстоит много работы.
3 октября, 06:40
Сентябрь
Экс-чиновника обороны РФ обвинили в хищении при стройке омского кадетского корпуса
25 сентября, 02:43
Август
Обратно через века. Омская крепость стала ареной масштабного исторического сражения
3 августа, 13:05

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