Дома без тепла, взрыв самогонного аппарата и грибное изобилие. Омск сегодня

Несмотря на морозные дни жители Омской области продолжают собирать в лесах региона богатый грибной урожай. Например, один мужчина закрыл сезон сбором вешенок. Большое количество грибов он нашел в сыропятских лесах. Не ушли без грибов из леса и те, кто решит попытать удачу в лесах Омского района и возле Усть-Заостровки.