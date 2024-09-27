Дома без тепла, взрыв самогонного аппарата и грибное изобилие. Омск сегодня

Posted 27 сентября, 14:12
Published 27 сентября, 14:12
Modified 27 сентября, 14:15
Updated 27 сентября, 14:15
Новость №1. В Омске сотни домов все еще ждут устранения повреждений на теплосетях
«Тепловая компания» продолжает устранять повреждения на теплосетях в разных районах города, особое внимание уделяется социальным учреждениям. Как рассказали в компании, вчера 22 бригады рабочих из 66 человек ликвидировали 15 повреждений на сетях на улицах 4-й Северной, Лермонтова, 20 лет РККА и других.
Новость №2. В квартире омича взорвался самогонный аппарат
Сегодня утром в квартире омича, расположенной в одном из домов Советского округа, произошел газовый хлопок, в результате него мужчина получил сильные ожоги рук. Позже выяснилось, что взорвался самогонный аппарат. По словам соседей, омич часто злоупотреблял алкоголем.
Новость №3. Омичи осенью ведрами собирают в лесах вешенки
Несмотря на морозные дни жители Омской области продолжают собирать в лесах региона богатый грибной урожай. Например, один мужчина закрыл сезон сбором вешенок. Большое количество грибов он нашел в сыропятских лесах. Не ушли без грибов из леса и те, кто решит попытать удачу в лесах Омского района и возле Усть-Заостровки.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Акамова Ольга Александровна
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7(985) 271-60-52
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Рекламный отдел: [email protected]