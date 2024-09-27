gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 сентября, 14:12

Published 27 сентября, 14:12

Modified 27 сентября, 14:15

Updated 27 сентября, 14:15

Иллюстрация

Дома без тепла, взрыв самогонного аппарата и грибное изобилие. Омск сегодня

27 сентября 2024, 14:12
Фото: gorod55.ru
Иллюстрация
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В Омске сотни домов все еще ждут устранения повреждений на теплосетях

«Тепловая компания» продолжает устранять повреждения на теплосетях в разных районах города, особое внимание уделяется социальным учреждениям. Как рассказали в компании, вчера 22 бригады рабочих из 66 человек ликвидировали 15 повреждений на сетях на улицах 4-й Северной, Лермонтова, 20 лет РККА и других.

Еще 309 домов без воды. В Омске продолжают чинить повреждения на сетях
Узнать подробнее

Новость №2. В квартире омича взорвался самогонный аппарат

Сегодня утром в квартире омича, расположенной в одном из домов Советского округа, произошел газовый хлопок, в результате него мужчина получил сильные ожоги рук. Позже выяснилось, что взорвался самогонный аппарат. По словам соседей, омич часто злоупотреблял алкоголем.

Хозяин получил ожоги. В омских Нефтяниках в квартире взорвался самогонный аппарат
Узнать подробнее

Новость №3. Омичи осенью ведрами собирают в лесах вешенки

Несмотря на морозные дни жители Омской области продолжают собирать в лесах региона богатый грибной урожай. Например, один мужчина закрыл сезон сбором вешенок. Большое количество грибов он нашел в сыропятских лесах. Не ушли без грибов из леса и те, кто решит попытать удачу в лесах Омского района и возле Усть-Заостровки.

Сезон еще не закрыт. Омские грибники ведрами выносят из лесов вешенки
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Теплоснабжение#Отопление#Отопительный сезон#Теплосети#Газ#Новости#Итоги дня#Тепло#Грибы#Грибник#Самогонный аппарат#Хлопок#Газоснабжение#Трубопровод#Ремонт труб#Трубы#Трубопроводы#Грибники Омска и Омской области#Грибники#Самогон
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика