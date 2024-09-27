Еще 309 домов без воды. В Омске продолжают чинить повреждения на сетях

Среди адресов, где были устранены повреждения, такие улицы как 4 Северная, Лермонтова, 20 лет РККА и другие. В результате работ горячее водоснабжение было восстановлено на 127 объектах. В настоящий момент еще 309 объектов остаются без горячей воды из-за 325 зафиксированных повреждений на сетях.