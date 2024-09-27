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Posted 27 сентября, 05:00

Published 27 сентября, 05:00

Modified 27 сентября, 05:06

Updated 27 сентября, 05:06

Иллюстрация

Еще 309 домов без воды. В Омске продолжают чинить повреждения на сетях

27 сентября 2024, 05:00
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске 309 домов остались без горячей воды из-за повреждений на сетях

Специалисты несколько дней подряд чинят повреждения на сетях теплоснабжения. Трубы холодные в нескольких сотнях домов по городу.

В Омске на тепловых сетях продолжают устранять повреждения. Как рассказали в «Тепловой компании», за минувшие сутки 22 бригады рабочих из 66 человек ликвидировали 15 повреждений на сетях.

Среди адресов, где были устранены повреждения, такие улицы как 4 Северная, Лермонтова, 20 лет РККА и другие. В результате работ горячее водоснабжение было восстановлено на 127 объектах. В настоящий момент еще 309 объектов остаются без горячей воды из-за 325 зафиксированных повреждений на сетях.

Сегодня, 27 сентября, 23 бригады продолжают свою работу на ключевых адресах в Центральном, Советском, Ленинском и Кировском теплоэнергетических округах, также ремонт проводят на Лермонтова, Комарова, в микрорайонах «Золотые купола» и Черемушки.

Особое внимание уделяется социальным учреждениям — больницам, школам и детским садам, где тепло должно поступать в первую очередь. Приоритет отдается устранению повреждений, которые приводят к наиболее массовым отключениям.

Вчера, 26 сентября, Город55 писал о повреждениях на 320 участках водопроводных сетей, из-за этого жители 370 домов терпели неудобства с водой. В целом после старта отопительного сезона в 40% домов по городу пока что нет отопления.

40% омских домов все еще остаются без тепла после старта отопительного сезона
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#Кристина Антоносян#Общество#Омск#Теплоснабжение#Отопительный сезон#Новости#Детские сады#Ремонтные работы#Социальные учреждения
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