Еще 309 домов без воды. В Омске продолжают чинить повреждения на сетях

Posted 27 сентября, 05:00
Published 27 сентября, 05:00
Modified 27 сентября, 05:06
Updated 27 сентября, 05:06
В Омске на тепловых сетях продолжают устранять повреждения. Как рассказали в «Тепловой компании», за минувшие сутки 22 бригады рабочих из 66 человек ликвидировали 15 повреждений на сетях.
Среди адресов, где были устранены повреждения, такие улицы как 4 Северная, Лермонтова, 20 лет РККА и другие. В результате работ горячее водоснабжение было восстановлено на 127 объектах. В настоящий момент еще 309 объектов остаются без горячей воды из-за 325 зафиксированных повреждений на сетях.
Сегодня, 27 сентября, 23 бригады продолжают свою работу на ключевых адресах в Центральном, Советском, Ленинском и Кировском теплоэнергетических округах, также ремонт проводят на Лермонтова, Комарова, в микрорайонах «Золотые купола» и Черемушки.
Особое внимание уделяется социальным учреждениям — больницам, школам и детским садам, где тепло должно поступать в первую очередь. Приоритет отдается устранению повреждений, которые приводят к наиболее массовым отключениям.
Вчера, 26 сентября, Город55 писал о повреждениях на 320 участках водопроводных сетей, из-за этого жители 370 домов терпели неудобства с водой. В целом после старта отопительного сезона в 40% домов по городу пока что нет отопления.