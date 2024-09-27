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Хлопок

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Сентябрь
Дома без тепла, взрыв самогонного аппарата и грибное изобилие. Омск сегодня
27 сентября, 14:12
Бдительные омичи сообщили о взрыве в городке Нефтяников ночью последнего дня лета
1 сентября, 04:31
Декабрь 2023
Недетская шалость. В омской многоэтажке случился хлопок газа из-за освежителя воздуха
Один из взрослых жильцов решил поджечь газеты на плите, пока его мать была на работе.
25 декабря 2023, 12:10
Отсутствие отопления, взрыв на заправке и подрыв поезда. Омск сегодня
9 декабря 2023, 13:45
Ноябрь 2023
Дрожали окна. Жителей Омской области напугали хлопки в небе, похожие на взрывы
11 ноября 2023, 06:46

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