Хозяин получил ожоги. В омских Нефтяниках в квартире взорвался самогонный аппарат

Сейчас на месте работают службы МЧС, выясняются все обстоятельства происшествия. В соцсетях появились видео, которые записала одна из соседок. В нем она говорит, что мужчина часто перебарщивал с выпивкой. Судя по кадрам, на месте работают и полицейские.