Хозяин получил ожоги. В омских Нефтяниках в квартире взорвался самогонный аппарат

Posted 27 сентября, 06:26
Published 27 сентября, 06:26
Modified 27 сентября, 06:44
Updated 27 сентября, 06:44
Как ранее писал Город55, сегодня утром, 27 сентября, в одном из жилых домов в Нефтяниках произошел газовый хлопок. По информации очевидцев, инцидент произошел в квартире мужчины, который часто злоупотреблял алкоголем. По предварительной информации, он выжил, но получил сильные ожоги рук.
Из-за происшествия пострадали стены квартиры соседки мужчины. В МЧС Городу55 сообщили, что на месте произошел хлопок газа, горения же не было. Также по источникам Города55, в квартире омича взорвался самогонный аппарат. Пострадавшего мужчину, которому принадлежал самогонный аппарат, увезли в больницу. Город55 обратился за комментарием в региональное УМВД, но предоставить оперативный комментарий там не смогли.
Сейчас на месте работают службы МЧС, выясняются все обстоятельства происшествия. В соцсетях появились видео, которые записала одна из соседок. В нем она говорит, что мужчина часто перебарщивал с выпивкой. Судя по кадрам, на месте работают и полицейские.