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Грибник

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2024
Грибники начали собирать зимних опят в лесах Омской области
30 октября, 13:50
Дома без тепла, взрыв самогонного аппарата и грибное изобилие. Омск сегодня
27 сентября, 14:12
Сезон еще не закрыт. Омские грибники ведрами выносят из лесов вешенки
27 сентября, 08:50
Неожиданный «грибной улов». Омичи начали собирать в лесах подтопольники
23 сентября, 08:10
Топ общежитий, исчезновение электросамокатов и грибное изобилие. Омск сегодня
19 сентября, 16:11
Аварийные детские сады, удачная тихая охота и ртуть в Иртыше. Омск сегодня
11 сентября, 14:56
Всех форм и цветов. В Омской области началась охота за опятами
28 августа, 12:50
Ушли без телефонов. В полиции рассказали, как нашли пропавших под Омском грибников
64-летний мужчина взял с собой в лес 9-летнего внука, однако в какой-то момент заплутал и долго не мог выбраться из леса.
19 августа, 08:15
«Комары как слоны». Омичи поделились итогами тихой охоты в преддверии выходных
9 августа, 13:23
Урожая все больше. Где жители Омской области собирают грибы этим летом
5 августа, 13:00
«Косолапые не дремлют». Жители Омской области начали собирать в лесах чернику
26 июля, 13:29
Опасный паразит. Житель Омской области нашел в лесу редкий гриб
22 июля, 13:43
Лес богат. Омичи поделились, где в области можно найти грибы
Попутно грибники собирают лесные ягоды.
15 июля, 09:27
Погодка благоволит. Омичи собрали целые ведра грибов и ягод в прошлые выходные
В некоторых местах уже можно найти поспевшую ягоду, рассказывают жители региона.
8 июля, 10:16
«Шапочек тьма». Жители Омской области собирают в лесах по 20 килограммов грибов
17 мая, 12:29
2023
Важно. В Омской области три недели не могут найти пожилого грибника
Родственники пропавшего ищут автомобилистов, которые могли бы видеть машину грибника.
24 сентября 2023, 09:32
Розыск! В омских лесах потерялся грибник без пальца, одетый в серую куртку
5 сентября 2023, 07:45
Почти не спал и замерз. Под Омском нашли пожилого грибника, заблудившегося в лесу
Мужчина провел ночь в глуши северного леса и утром смог выйти на знакомую тропу.
15 августа 2023, 08:57
Вызывают ботулизм и смерть. Омичам рассказали, какие грибы опасно собирать в лесу
К грибам, продающимся на рынке, также стоит относиться настороженно.
19 июля 2023, 11:40
Преградил дорогу. В Омской области медведь не дал проехать автомобилю
11 июля 2023, 09:47

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