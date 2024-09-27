Сезон еще не закрыт. Омские грибники ведрами выносят из лесов вешенки

Posted 27 сентября, 08:50
Published 27 сентября, 08:50
Modified 27 сентября, 08:52
Updated 27 сентября, 08:52
Несмотря на морозные дни на этой неделе жители Омской области снова отправлялись в леса за грибами. Походы некоторых грибников даже оказались удачными.
Один мужчина в среду, 25 сентября, закрыл сезон сбором вешенок. Большое количество грибов он нашел в сыропятских лесах. Вешенки «облепили» стволы многих деревьев.
Не ушел без грибов из леса и мужчина, отправившийся за Пушкино Омского района. Правда, сборам помешал начавшийся дождь со снегом, поэтому домой пришлось отправиться с одним полузаполненным грибами пакетом.
Закрыла сезон грибным сбором возле Усть-Заостровки и омичка. По словам женщины, сейчас уже холодно ходить по лесу.
Напомним, что сейчас в леса жители региона также отправляются и за ягодами. Шиповник, например, можно встретить возле Азово и у Пушкино в Омском районе. Ягоды, по словам местных, сочные и крупные.
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