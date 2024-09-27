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Posted 27 сентября, 08:50

Published 27 сентября, 08:50

Modified 27 сентября, 08:52

Updated 27 сентября, 08:52

Иллюстрация

Сезон еще не закрыт. Омские грибники ведрами выносят из лесов вешенки

27 сентября 2024, 08:50
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация

Омичи осенью ведрами собирают в лесах вешенки

Грибной «улов» удается собрать недалеко от Омска. Однако многих от поездок в леса останавливает установившаяся прохладная погода.

Несмотря на морозные дни на этой неделе жители Омской области снова отправлялись в леса за грибами. Походы некоторых грибников даже оказались удачными.

Один мужчина в среду, 25 сентября, закрыл сезон сбором вешенок. Большое количество грибов он нашел в сыропятских лесах. Вешенки «облепили» стволы многих деревьев.

Вешенки в сыропятских лесахВешенки в сыропятских лесах
Вешенки в сыропятских лесах. Фото: Скриншот паблика «Грибы. Грибники Омска и Омской области»

Не ушел без грибов из леса и мужчина, отправившийся за Пушкино Омского района. Правда, сборам помешал начавшийся дождь со снегом, поэтому домой пришлось отправиться с одним полузаполненным грибами пакетом.

Сбор за ПушкиноСбор за Пушкино
Сбор за Пушкино. Фото: Скриншот паблика «Грибы. Грибники Омска и Омской области»

Закрыла сезон грибным сбором возле Усть-Заостровки и омичка. По словам женщины, сейчас уже холодно ходить по лесу.

Грибы у Усть-ЗаостровкиГрибы у Усть-Заостровки
Грибы у Усть-Заостровки. Фото: Скриншот паблика «Грибы. Грибники Омска и Омской области»

Напомним, что сейчас в леса жители региона также отправляются и за ягодами. Шиповник, например, можно встретить возле Азово и у Пушкино в Омском районе. Ягоды, по словам местных, сочные и крупные.

Крупный и сочный. Где жители Омской области собирают шиповник осенью
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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Омская область#Лес#Омский район#Новости#Грибы#Грибник#Сбор грибов
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