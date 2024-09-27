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Ремонт труб

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2024
Дома без тепла, взрыв самогонного аппарата и грибное изобилие. Омск сегодня
27 сентября, 14:12
Устраняют повреждения. Омичам рассказали, на каких улицах запланирован ремонт труб
За минувшие сутки специалисты устранили 20 повреждений. Тем не менее, в сотнях домах по городу все еще нет воды.
24 сентября, 04:34
«Скоро рухнет потолок». В Омске подъезд не справляется с сыростью из-за прорыва трубы
25 января, 13:39
2023
Два месяца обещаний. В омских Нефтяниках с середины осени не могут закопать трубы
25 декабря 2023, 10:08
«Ждут, когда кто-то свалится». Омичи пожаловались на раскопанные трубы во дворе дома
20 декабря 2023, 12:59
Ждать следующей зимы. В Омске ищут компанию для ремонта трех ТЭЦ
12 декабря 2023, 05:28
«Невозможно пройти к остановке». Омичи рассказали о яме с кипятком в центре города
По словам жителей, эта яма не только представляет опасность, но и мешает пройти к остановке общественного транспорта.
25 октября 2023, 10:50
В Омске десятки домов на один день останутся без воды. Публикуем адреса
28 июля 2023, 05:04
В выходной день дома в Центральном округе Омска останутся без воды. Публикуем адреса
21 июля 2023, 11:11
В омских Нефтяниках на выходные перекроют улицу 22 Апреля, а автобусы пустят в объезд
Там пройдут ремонтные работы на тепловых сетях.
21 июля 2023, 05:49
Омскому водоканалу в мае одобрили проект реконструкции труб по улице Багратиона
2 мая 2023, 10:31
Амурский поселок в Омске на один день останется без воды. Публикуем список адресов
На время ремонтных работ установят машину с питьевой водой.
17 марта 2023, 05:56

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