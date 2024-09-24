Поражение «Авангарда», подозрительные орехи и первый снег. Омск сегодня

Сотрудники Россельхознадзора не дали ввезти в Омскую область более 20 тонн продукции из Узбекистана. Причина в том, что груз был представлен как неочищенный грецкий орех, но при проверке выяснилось, что в фуре находился очищенный, что нарушает правила ввоза продукции с высоким фитосанитарным риском. В результате перевозчика привлекли к административной ответственности.