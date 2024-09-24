Поражение «Авангарда», подозрительные орехи и первый снег. Омск сегодня

Posted 24 сентября, 15:27
Published 24 сентября, 15:27
Modified 24 сентября, 15:30
Updated 24 сентября, 15:30
Новость №1. Омский «Авангард» проиграл питерскому СКА и продлил серию неудач
Вчера «ястребы» потерпели пятое поражение подряд, на этот раз от питерского СКА. Счет в матче открыли хозяева площадки, шайбу забросил Сергей Толчинский, спустя четыре минуты в ворота «Авангарда» попала шайба от Михаила Григоренко. Во втором периоде игрок омского клуба Алексей Макеев смог отыграть одну шайбу, но под конец основного времени матча хоккеисты СКА Михаил Воробьев и Валентин Зыков довели счет до разгромного — 4:1.
Новость №2. В Омской области «застукали» контрабандистов с «нелегальными» орехами
Сотрудники Россельхознадзора не дали ввезти в Омскую область более 20 тонн продукции из Узбекистана. Причина в том, что груз был представлен как неочищенный грецкий орех, но при проверке выяснилось, что в фуре находился очищенный, что нарушает правила ввоза продукции с высоким фитосанитарным риском. В результате перевозчика привлекли к административной ответственности.
Новость №3. После первого снега в Омскую область снова придет бабье лето
С 23 сентября в Омской области сохраняется прохладная погода, такие условия продлятся до 27 сентября. В этот период температура воздуха будет находиться в пределах +7… +10 градусов. Кроме того, 25 и 26 сентября местами по региону ожидается первый снег. На выходных омичей снова ждет потепление, прогнозируют повышение температуры воздуха до +15 градусов.