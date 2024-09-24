gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 сентября, 11:19

Published 24 сентября, 11:19

Modified 24 сентября, 11:21

Updated 24 сентября, 11:21

В Омской области «застукали» контрабандистов с «нелегальными» орехами

«Орехи с подвохом». В Омской области предотвратили ввоз «нелегальной» продукции

24 сентября 2024, 11:19
Фото: Изображение Midjourney

В Омской области «застукали» контрабандистов с «нелегальными» орехами

На границе Омской области предотвращена попытка ввоза «нелегальных» орехов из Казахстана: в фуре с 20 тоннами сухофруктов и орехов обнаружили очищенный орех, вместо заявленного неочищенного.

Не все так просто оказалось с сухофруктами и орехами из Казахстана. Сотрудники Россельхознадзора на пункте пропуска «Черлакский» предотвратили ввоз более 20 тонн продукции из Узбекистана, которая оказалась не той, за что ее выдавали.

«Нелегальный» груз был представлен как неочищенный грецкий орех. Но при проверке выяснилось, что в фуре находился очищенный, что нарушает правила ввоза продукции с высоким фитосанитарным риском.

Перевозчик был привлечен к административной ответственности, и грузу дали обратный билет в Казахстан. Специалисты Россельхознадзора напоминают: не все золото, что блестит и не все безопасно, что привозят из-за границы.

Ранее Город55 сообщил, что в Омской области осудили 57-летнюю женщину из из-за незаконной продажи алкоголя и табака. В феврале этого года омичка купила партию алкоголя и сигарет и хранила их в магазине своего мужа.

Товара на 400 тысяч. Омичку отправят под суд за паленые сигареты и алкоголь
Узнать подробнее
#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Россельхознадзор#Казахстан#Новости#Административная ответственность#Узбекистан#Продукция#Грецкий орех
Подпишитесь
Популярное