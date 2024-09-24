«Орехи с подвохом». В Омской области предотвратили ввоз «нелегальной» продукции

Posted 24 сентября, 11:19
Published 24 сентября, 11:19
Modified 24 сентября, 11:21
Updated 24 сентября, 11:21
Не все так просто оказалось с сухофруктами и орехами из Казахстана. Сотрудники Россельхознадзора на пункте пропуска «Черлакский» предотвратили ввоз более 20 тонн продукции из Узбекистана, которая оказалась не той, за что ее выдавали.
«Нелегальный» груз был представлен как неочищенный грецкий орех. Но при проверке выяснилось, что в фуре находился очищенный, что нарушает правила ввоза продукции с высоким фитосанитарным риском.
Перевозчик был привлечен к административной ответственности, и грузу дали обратный билет в Казахстан. Специалисты Россельхознадзора напоминают: не все золото, что блестит и не все безопасно, что привозят из-за границы.
Ранее Город55 сообщил, что в Омской области осудили 57-летнюю женщину из из-за незаконной продажи алкоголя и табака. В феврале этого года омичка купила партию алкоголя и сигарет и хранила их в магазине своего мужа.