«Орехи с подвохом». В Омской области предотвратили ввоз «нелегальной» продукции

Не все так просто оказалось с сухофруктами и орехами из Казахстана. Сотрудники Россельхознадзора на пункте пропуска «Черлакский» предотвратили ввоз более 20 тонн продукции из Узбекистана, которая оказалась не той, за что ее выдавали.