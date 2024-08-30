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Posted Сегодня, 14:15

Published Сегодня, 14:15

Modified Сегодня, 14:17

Updated Сегодня, 14:17

Продажа нефтезавода, несчастные случаи и открытие бульвара. Омск в пятницу

Продажа нефтезавода, несчастные случаи и открытие бульвара. Омск в пятницу

30 августа 2024, 14:15
Фото: gorod55.ru
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Запуск перекрестка на бульваре Архитекторов.

Хорошие вещи иногда случаются чуть раньше, чем нужно — так случилось и сегодня: несмотря на полноценный анонс пуска движения по перекрестку Волгоградской улицы и бульвара Архитекторов, который был запланирован на завтра, 31 августа, глава городской администрации решил обрадовать омичей уже сегодня: по две полосы движения в оба направления, разметка, знаки — почти что полноценное открытие.

Раньше сроков. Мэрия Омска решила запустить перекресток на Бульваре архитекторов
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Новость №2. Череда несчастных случаев.

Увы, не всегда бывают лишь только хорошие новости: сегодня стало известно сразу о двух несчастных случаях, произошедших по очень похожему сценарию — падение ребенка из окна. Вот только финал у них разный: к сожалению, 17-летний юноша не пережил падение с высоты 15 этажа. Однако судьба была более благосклонна к 2-летней девочке, выпавшей из окна второго этажа накануне.

Еще одно несчастье. В Омске из окна второго этажа дома выпала 2-летняя девочка
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Новость №3. Продажа Крутогорского НПЗ.

Предприятие, начавшее свою работу в 2008 году и даже когда-то соперничавшее с Омским НПЗ, подыскивает себе нового владельца: нефтезавод был выставлен на торги за 188 млн рублей. И, стоит сказать, это далеко не стартовая цена — ранее предприятие оценили более в чем 600 млн рублей, однако не самое благополучное прошлое сказывается на ценнике: в прошлом завод был признан банкротом, а его совладелец стал фигурантом уголовного дела.

Стал банкротом. Крутогорский нефтезавод в Омске продают за 188 миллионов
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#Илья Скобин#Омск#Уголовное дело#Торги#Банкротство#Итоги дня#Перекресток#Цена#Несчастные случаи#Бульвар Архитекторов
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