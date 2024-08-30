Продажа нефтезавода, несчастные случаи и открытие бульвара. Омск в пятницу

Предприятие, начавшее свою работу в 2008 году и даже когда-то соперничавшее с Омским НПЗ, подыскивает себе нового владельца: нефтезавод был выставлен на торги за 188 млн рублей. И, стоит сказать, это далеко не стартовая цена — ранее предприятие оценили более в чем 600 млн рублей, однако не самое благополучное прошлое сказывается на ценнике: в прошлом завод был признан банкротом, а его совладелец стал фигурантом уголовного дела.