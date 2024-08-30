В Омске насмерть разбился 17-летний мальчик, упав с 16-этажного дома

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
Городу55 стало известно, что вечером 29 августа в Октябрьском округе Омска произошел несчастный случай. С 15 этажа дома №51 по улице Кирова выпал 17-летний парень. В полиции подтвердили, что такой факт был зарегистрирован.
За комментариями по инциденту мы обратились в СКР по Омской области. Выяснилось, что юноша погиб.
«По факту смерти возбуждено уголовное дело, обстоятельства устанавливаются», — рассказала Городу55 старший помощник руководителя СКР по Омской области Лариса Болдинова.
В паблике «Инцидент Омск» опубликовали видеозапись, на которой видно момент падения.