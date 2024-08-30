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Posted Сегодня, 05:15

Published Сегодня, 05:15

Modified Сегодня, 05:29

Updated Сегодня, 05:29

В Омске погиб 17-летний мальчик при падении из 16-этажного дома

В Омске насмерть разбился 17-летний мальчик, упав с 16-этажного дома

30 августа 2024, 05:15
Фото: Яндекс Карты

В Омске погиб 17-летний мальчик при падении из 16-этажного дома

Следком возбудил уголовное дело.

Городу55 стало известно, что вечером 29 августа в Октябрьском округе Омска произошел несчастный случай. С 15 этажа дома №51 по улице Кирова выпал 17-летний парень. В полиции подтвердили, что такой факт был зарегистрирован.

За комментариями по инциденту мы обратились в СКР по Омской области. Выяснилось, что юноша погиб.

«По факту смерти возбуждено уголовное дело, обстоятельства устанавливаются», — рассказала Городу55 старший помощник руководителя СКР по Омской области Лариса Болдинова.

В паблике «Инцидент Омск» опубликовали видеозапись, на которой видно момент падения.

Фото: Скриншот с видео из паблика «Инцидент Омск»
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#Ольга Скворцова#Происшествия#Омск#Уголовное дело#Балкон#СКР
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