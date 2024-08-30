Стал банкротом. Крутогорский нефтезавод в Омске продают за 188 миллионов

Крутогорский нефтеперерабатывающий завод выставлен на продажу на платформе Avito. Этот обширный комплекс, занимающий целых 17 тысяч квадратных метров, предлагается за сумму свыше 188 миллионов рублей. В объявлении можно найти не только информацию о зданиях, но и о складах, а также о технологическом оборудовании, которое идет в комплекте с продажей.