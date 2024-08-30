Стал банкротом. Крутогорский нефтезавод в Омске продают за 188 миллионов

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Published Сегодня, 02:39
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Updated Сегодня, 03:21
Крутогорский нефтеперерабатывающий завод выставлен на продажу на платформе Avito. Этот обширный комплекс, занимающий целых 17 тысяч квадратных метров, предлагается за сумму свыше 188 миллионов рублей. В объявлении можно найти не только информацию о зданиях, но и о складах, а также о технологическом оборудовании, которое идет в комплекте с продажей.
Когда-то Крутогорский НПЗ был вторым по мощности в Омской области и начал свою работу в 2008 году на базе оборонного предприятия. Однако в 2021 году завод столкнулся с серьезными финансовыми трудностями и был признан банкротом из-за огромных долгов. Бывший владелец, Валерий Федотов, оказался под следствием по четырем эпизодам мошенничества в особо крупном размере.
Теперь имущественный комплекс выставлен на продажу в рамках Федерального закона № 127 «О несостоятельности (банкротстве)», пишет Om1. По информации, предоставленной (АСВ), стартовая цена на аукционе составляла 663 миллиона 827 тысяч рублей. Тем не менее, интерес к этому объекту оказался крайне низким: даже несмотря на то, что стоимость снизилась в 3,5 раза, потенциальные покупатели так и не проявили желания приобрести завод.
«Цена должна была повышаться, но никто не захотел покупать завод. После того как его не удалось реализовать на аукционе, завод начали продавать на торгах в форме публичного предложения. Сейчас стоимость идет вниз», — комментирует представитель агентства.
Город55 уже писал, что Крутогоркий НПЗ не выплачивал работникам заработную плату, накопив долгов на миллион рублей. Нарушение устранили через суд, но предприятие признали банкротом. Кроме того, по трем эпизодам мошенничества признали виновным одного из соучредителей Крутогорского нефтеперерабатывающего завода Валерия Федотова.