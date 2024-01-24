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Под Омском Крутогорский нефтеперерабатывающий завод завершил свою деятельность

Лавочка закрыта. В Омской области ликвидировали нефтеперерабатывающий завод

24 января 2024, 03:13
Фото: 1MI

Под Омском Крутогорский нефтеперерабатывающий завод завершил свою деятельность

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, ООО «ВСП „Крутогорский НПЗ“ ликвидировано 22 января 2024 года.

В документе указано, по какой причине предприятие прекратило свою работу — на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства. Организация была зарегистрирована 19 февраля 2015 года в Омске, микрорайон Крутая Горка. Основным видом деятельности числилось производство нефтепродуктов.

У завода был один владелец — Владимир Бабенко. Размер уставного капитала указан в десять тысяч рублей.

С ООО «ВСП „Крутогорский НПЗ“ связано несколько сомнительных историй. Напомним, в трех эпизодами мошенничества признали виновным одного из соучредителей Крутогорского нефтеперерабатывающего завода Валерия Федотова.

Областная прокуратура обращалась в суд, так как предприятие не выплачивало работникам заработную плату. Долг составил больше одного млн рублей. Суд удовлетворил иск, нарушение было устранено. После организация была признана банкротом.

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#Бизнес#Омск#Арбитражный суд#Прокуратура#Суд#Банкротство#Ликвидация#Нефть#Анастасия Чернобаева#Нефтеперерабатывающий завод
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