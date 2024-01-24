Лавочка закрыта. В Омской области ликвидировали нефтеперерабатывающий завод

В документе указано, по какой причине предприятие прекратило свою работу — на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства. Организация была зарегистрирована 19 февраля 2015 года в Омске, микрорайон Крутая Горка. Основным видом деятельности числилось производство нефтепродуктов.