Лавочка закрыта. В Омской области ликвидировали нефтеперерабатывающий завод

Posted Сегодня, 03:13
Published Сегодня, 03:13
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В документе указано, по какой причине предприятие прекратило свою работу — на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства. Организация была зарегистрирована 19 февраля 2015 года в Омске, микрорайон Крутая Горка. Основным видом деятельности числилось производство нефтепродуктов.
У завода был один владелец — Владимир Бабенко. Размер уставного капитала указан в десять тысяч рублей.
С ООО «ВСП „Крутогорский НПЗ“ связано несколько сомнительных историй. Напомним, в трех эпизодами мошенничества признали виновным одного из соучредителей Крутогорского нефтеперерабатывающего завода Валерия Федотова.
Областная прокуратура обращалась в суд, так как предприятие не выплачивало работникам заработную плату. Долг составил больше одного млн рублей. Суд удовлетворил иск, нарушение было устранено. После организация была признана банкротом.