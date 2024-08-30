Раньше сроков. Мэрия Омска решила запустить перекресток на Бульваре архитекторов

Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
Мэр Омска, Сергей шелест в своих соцсетях рассказал о запуске перекрестка бульвара Архитекторов с Волгоградской улицей: в каждом направлении для водителей будет открыто две полосы движения.
Пересечение улиц оборудовано специальной разметкой и блоками-ограничителями, также были установлены все необходимые дорожные знаки. Позже, как отметил Сергей Шелест, появится и специальный светофор — для обеспечения движения стройтехники.
Напомним, о запуске движения по перекрестку обозначенных улиц было запланировано на 31 августа, однако решение возобновления движения было принято несколько раньше: