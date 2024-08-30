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Published Сегодня, 13:54

Modified Сегодня, 13:56

Updated Сегодня, 13:56

Мэрия Омска решила запустить перекресток на Бульваре архитекторов

Раньше сроков. Мэрия Омска решила запустить перекресток на Бульваре архитекторов

30 августа 2024, 13:54

Мэрия Омска решила запустить перекресток на Бульваре архитекторов

Перекресток бульвара Архитекторов и Волгоградской ввели в работу: для водителей доступно 4 полосы движения.

Мэр Омска, Сергей шелест в своих соцсетях рассказал о запуске перекрестка бульвара Архитекторов с Волгоградской улицей: в каждом направлении для водителей будет открыто две полосы движения.

Пересечение улиц оборудовано специальной разметкой и блоками-ограничителями, также были установлены все необходимые дорожные знаки. Позже, как отметил Сергей Шелест, появится и специальный светофор — для обеспечения движения стройтехники.

Напомним, о запуске движения по перекрестку обозначенных улиц было запланировано на 31 августа, однако решение возобновления движения было принято несколько раньше:

Обновили асфальт и ливневки. В Омске готовы открыть перекресток бульвара Архитекторов
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#Илья Скобин#Транспорт#Омск#Светофор#Дорожные знаки#Новости#Сергей Шелест#Перекресток#Разметка#Движение#Бульвар Архитекторов#Волгоградская улица#Строительная техника
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