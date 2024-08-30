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Published Сегодня, 08:24

Modified Сегодня, 08:39

Updated Сегодня, 08:39

иллюстрация

Еще одно несчастье. В Омске из окна второго этажа дома выпала 2-летняя девочка

30 августа 2024, 08:24
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Из окна на втором этаже жилого дома выпала 2-летняя омичка

Ребенок смог залезть на подоконник, поближе к открытому окну, и облокотился на москитную сетку.

Как рассказали в пресс-центре Следственного управления СК РФ по Омской области, в минувший вторник в ведомство поступила информация о выпадении ребенка из окна: как отмечается, пострадала 2-летняя девочка. По данным следователей, ребенку удалось вскарабкаться на подоконник и облокотиться на установленную на окне москитную сетку, тем самым выдавив ее из креплений.

Как сообщается, девочка была доставлена в больницу. Представитель пресс-службы ведомства подчеркнул, что каждый несчастный случай с участием ребенка в обязательном порядке проверяется следователями и полицейскими, а по их итогам родители могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности.

Также в Следственном управлении напомнили и простые правила безопасности, благодаря которым можно избежать трагедии: это наличие специальных ограничителей, блокирующих полное открытие окна, «детские замки» на запирающих устройствах, а также отсутствие предметов мебели в непосредственной близости у подоконников — так ребенок не сможет подняться к окнам.

Напомним, об аналогичном происшествии сообщалось вечером 29 августа: в результате падения с 15 этажа погиб 17-летний юноша, а инцидент стал причиной возбуждения уголовного дела.

В Омске насмерть разбился 17-летний мальчик, упав с 16-этажного дома
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#Илья Скобин#Происшествия#Омск#Безопасность#Дети#Новости#Ск рф#Следственное управление#СК по Омской области
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