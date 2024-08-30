Еще одно несчастье. В Омске из окна второго этажа дома выпала 2-летняя девочка

Как рассказали в пресс-центре Следственного управления СК РФ по Омской области, в минувший вторник в ведомство поступила информация о выпадении ребенка из окна: как отмечается, пострадала 2-летняя девочка. По данным следователей, ребенку удалось вскарабкаться на подоконник и облокотиться на установленную на окне москитную сетку, тем самым выдавив ее из креплений.