Еще одно несчастье. В Омске из окна второго этажа дома выпала 2-летняя девочка

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:39
Updated Сегодня, 08:39
Как рассказали в пресс-центре Следственного управления СК РФ по Омской области, в минувший вторник в ведомство поступила информация о выпадении ребенка из окна: как отмечается, пострадала 2-летняя девочка. По данным следователей, ребенку удалось вскарабкаться на подоконник и облокотиться на установленную на окне москитную сетку, тем самым выдавив ее из креплений.
Как сообщается, девочка была доставлена в больницу. Представитель пресс-службы ведомства подчеркнул, что каждый несчастный случай с участием ребенка в обязательном порядке проверяется следователями и полицейскими, а по их итогам родители могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности.
Также в Следственном управлении напомнили и простые правила безопасности, благодаря которым можно избежать трагедии: это наличие специальных ограничителей, блокирующих полное открытие окна, «детские замки» на запирающих устройствах, а также отсутствие предметов мебели в непосредственной близости у подоконников — так ребенок не сможет подняться к окнам.
Напомним, об аналогичном происшествии сообщалось вечером 29 августа: в результате падения с 15 этажа погиб 17-летний юноша, а инцидент стал причиной возбуждения уголовного дела.