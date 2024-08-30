Обновили асфальт и ливневки. В Омске готовы открыть перекресток бульвара Архитекторов

Участок давно нуждался в реконструкции. Подрядчик обновил дорожное покрытие, переустроил сети связи и газопровода, построил новую ливневую канализацию. Перед открытием движения будут установлены дорожные знаки, в том числе временный светофорный объект для регулирования движения спецтехники и пешеходов.