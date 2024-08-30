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Published Сегодня, 05:50

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Updated Сегодня, 05:59

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Обновили асфальт и ливневки. В Омске готовы открыть перекресток бульвара Архитекторов

30 августа 2024, 05:50
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омичам рассказали, когда откроется перекресток на бульвара Архитекторов

Там будут работать по две полосы в каждом направлении. Установлены новые знаки и светофоры. Скорректируют автобусы, работающие на маршрутах № 88 и № 272.

Как рассказали в мэрии Омска, уже с завтрашнего дня, 31 августа, автомобилисты смогут протестировать новенькую дорогу на Левом берегу. Это перекресток бульвара Архитекторов и улицы Волгоградская.

Участок давно нуждался в реконструкции. Подрядчик обновил дорожное покрытие, переустроил сети связи и газопровода, построил новую ливневую канализацию. Перед открытием движения будут установлены дорожные знаки, в том числе временный светофорный объект для регулирования движения спецтехники и пешеходов.

Фото: Администрация города Омска

Реконструкция бульвара Архитекторов продолжается на всем протяжении четырехкилометровой дороги. На объекте задействовано более 40 единиц техники и 80 работников. Также в мэрии уточнили, что скорректируют маршруты автобусов № 88 и № 272.

Ранее Город55 писал, что к работе по привычным маршрутам вернутся два автобуса, №107 и №108. Также омичам пообещали вернуть с 1 сентября трамвай №9.

Обновленные пути. Омичам рассказали, когда вернут трамвай №9
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#Кристина Антоносян#Общество#Омск#Реконструкция#Дорожные знаки#Автомобилисты#Новости#Светофоры
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