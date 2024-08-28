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Пожертвования

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2024
«Хайп на истории». Омичка, собиравшая деньги на борьбу с раком, оказалась обманщицей
28 августа, 08:58
Помощь «хвостикам». В омском муниципальном приюте начал работу обновленный стационар
18 августа, 10:53
В Омске восстановят «Крокодила и лягушек» — один из старейших фонтанов города
Вместе со стартом сбора средств на реставрацию, омичам продемонстрировали и дизайн-проект объекта.
28 января, 13:24
Жадность: омский минстрой вернет 4 млн лишних пожертвований птицефабрике «Иртышской»
26 января, 09:09
2023
Омский Союз ветеранов оказался не причастен к сборам средств с сотрудников ОмГУ
12 апреля 2023, 15:09
Сотрудников Омского госуниверситета попросили отдать часть зарплаты в поддержку СВО
12 апреля 2023, 13:05
Загадочное пожертвование. В омский дом малютки подбросили конверт с деньгами
Сотрудникам дома малютки пришлось вызывать полицию из-за свертка от неизвестного мужчины.
16 февраля 2023, 11:02
Покушался на святое. В Омской области рецидивист обкрадывал церкви
Житель Омской области ради денег не стал церемониться с оконным проемом церкви.
2 января 2023, 11:02

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