Новый поворот. Следком вновь возбудил уголовное дело в отношении омских депутатов

Инициатором нового «витка» уголовного преследования стало Главное Следственное управление СК РФ, сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на собственные источники. Как и ранее, Дмитрия Саханя, Игоря Толчева и Дмитрия Павлова подозревают в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, а также в покушении на него. Однако производство по двум возбужденным в июне уголовным делам было остановлено: в Генпрокуратуре их посчитали незаконными.