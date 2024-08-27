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Следком возобновил уголовное преследование омских депутатов Саханя и Павлова

Новый поворот. Следком вновь возбудил уголовное дело в отношении омских депутатов

27 августа 2024, 14:20
Фото: gorod55.ru

Следком возобновил уголовное преследование омских депутатов Саханя и Павлова

Уголовное дело в отношении зампреда городского Совета Дмитрия Саханя, депутата Дмитрия Павлова и бизнесмена Игоря Толчева вновь находится в производстве — уже в третий раз.

Инициатором нового «витка» уголовного преследования стало Главное Следственное управление СК РФ, сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на собственные источники. Как и ранее, Дмитрия Саханя, Игоря Толчева и Дмитрия Павлова подозревают в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, а также в покушении на него. Однако производство по двум возбужденным в июне уголовным делам было остановлено: в Генпрокуратуре их посчитали незаконными.

Напомним, что два месяца назад, основанием для возбуждения дел стало возмущение горожан, связанное с застройкой земель парка 30-летия ВЛКСМ: по мнению следствия, земля была арендована для возведения торговых центров.

Практически месяц назад, 1 августа, один из этих участков все же был возвращен на баланс городской администрации: 29 июля компания «Кедр» и мэрия договорились о расторжении договора аренды, а суд отменил арест имущества.

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#Илья Скобин#Омск#Депутаты#Мошенничество#Уголовное дело#Новости#Земельные участки#Застройка#Следствие#Генпрокуратура
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