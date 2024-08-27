Новый поворот. Следком вновь возбудил уголовное дело в отношении омских депутатов

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
Инициатором нового «витка» уголовного преследования стало Главное Следственное управление СК РФ, сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на собственные источники. Как и ранее, Дмитрия Саханя, Игоря Толчева и Дмитрия Павлова подозревают в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, а также в покушении на него. Однако производство по двум возбужденным в июне уголовным делам было остановлено: в Генпрокуратуре их посчитали незаконными.
Напомним, что два месяца назад, основанием для возбуждения дел стало возмущение горожан, связанное с застройкой земель парка 30-летия ВЛКСМ: по мнению следствия, земля была арендована для возведения торговых центров.
Практически месяц назад, 1 августа, один из этих участков все же был возвращен на баланс городской администрации: 29 июля компания «Кедр» и мэрия договорились о расторжении договора аренды, а суд отменил арест имущества.