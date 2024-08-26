Возгорание на омском нефтезаводе стало поводом для прокурорской проверки

Кроме того, представитель прокуратуры сообщил и другие подробности о взрыве и последующем возгорании на территории ОНПЗ: по состоянию на 17:30, на предприятии продолжается ликвидация происшествия, а в необходимых мероприятиях задействованы спецподразделения областного управления МЧС.