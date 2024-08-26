Возгорание на омском нефтезаводе стало поводом для прокурорской проверки

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
Как рассказали в пресс-центре областной Прокуратуры, инцидент на омском нефтеперерабатывающем заводе ожидает комплексная проверка с точки зрения законодательства. По словам представителя ведомства, прокуратура уже приступила к координации совместных действий правоохранительных и контролирующих органов — от этих действий зависит оперативное установление всех деталей произошедшего.
Кроме того, представитель прокуратуры сообщил и другие подробности о взрыве и последующем возгорании на территории ОНПЗ: по состоянию на 17:30, на предприятии продолжается ликвидация происшествия, а в необходимых мероприятиях задействованы спецподразделения областного управления МЧС.
Напомним, первые сообщения о возгорании стали появляться около полудня. Как отметили в пресс-службе нефтезавода, причиной возникновения огня стало оборудование предприятия. К сожалению, инцидент стал причиной травм у двух человек.