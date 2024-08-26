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Posted Сегодня, 11:55

Published Сегодня, 11:55

Modified Сегодня, 11:57

Updated Сегодня, 11:57

иллюстрация

Возгорание на омском нефтезаводе стало поводом для прокурорской проверки

26 августа 2024, 11:55
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Прокуратура проверит факт возгорания на омском нефтезаводе

В ведомстве намерены установить все обстоятельства и возможные предпосылки произошедшего, кроме того будет дана оценка и действиям должностных лиц.

Как рассказали в пресс-центре областной Прокуратуры, инцидент на омском нефтеперерабатывающем заводе ожидает комплексная проверка с точки зрения законодательства. По словам представителя ведомства, прокуратура уже приступила к координации совместных действий правоохранительных и контролирующих органов — от этих действий зависит оперативное установление всех деталей произошедшего.

Кроме того, представитель прокуратуры сообщил и другие подробности о взрыве и последующем возгорании на территории ОНПЗ: по состоянию на 17:30, на предприятии продолжается ликвидация происшествия, а в необходимых мероприятиях задействованы спецподразделения областного управления МЧС.

Напомним, первые сообщения о возгорании стали появляться около полудня. Как отметили в пресс-службе нефтезавода, причиной возникновения огня стало оборудование предприятия. К сожалению, инцидент стал причиной травм у двух человек.

Пострадавших во время пожара на омском нефтезаводе везут в БСМП-1
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#Илья Скобин#Общество#Омск#Травмы#Взрыв#МЧС#Новости#Прокурорская проверка#Возгорание#Нефтезавод
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