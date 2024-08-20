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Published Сегодня, 04:15

Modified Сегодня, 04:37

Updated Сегодня, 04:37

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Фальшивые отчеты: в Омске завели дело из-за ликвидации мусорной свалки в Амуре

20 августа 2024, 04:15
Фото: 1MI
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В Омске раскрыли схему мошенничества в процессе ликвидации полигона

Около полугода работы на мусорном полигоне не проводились, зато в отчетах было указано, что они выполнены.

Как рассказали в омской полиции, из-за невыполненных работ на закрытой свалке возбудили уголовное дело по материалам УФСБ России и следственного управления МВД. Речь идет о мошенничестве в крупном размере, в котором обвиняют компанию ООО «БМТ-Сервис».

В апреле 2022 года между департаментом строительства Омска и этой компанией был заключен контракт на ликвидацию вреда окружающей среде на свалке твердых бытовых отходов. Этот проект был частью федерального проекта «Чистая страна» в рамках национального проекта «Экология».

Фото: УФСБ России по Омской области

Однако, как выяснили следователи, с апреля 2022 года по сентябрь 2023 года работы не проводились, а в отчетах были указаны ложные данные о выполненных работах. На основании документов администрация приняла и оплатила работы, что причинило ущерб городской казне в районе 27 млн рублей.

В настоящее время продолжаются следственные действия для выявления должностных лиц, причастных к этому преступлению.

Ранее Город55 писал о том, что свалка в Центральном округе начала образовываться с 1976 года. Проработав десять лет, мусор там уже не помещался. По архивным данным, там около миллиона тонн твердых бытовых отходов.

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#Кристина Антоносян#Общество#Полиция#Омск#Суд#Мусор#Новости#Уголовное
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