Фальшивые отчеты: в Омске завели дело из-за ликвидации мусорной свалки в Амуре

Однако, как выяснили следователи, с апреля 2022 года по сентябрь 2023 года работы не проводились, а в отчетах были указаны ложные данные о выполненных работах. На основании документов администрация приняла и оплатила работы, что причинило ущерб городской казне в районе 27 млн рублей.