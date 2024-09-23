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Донорство

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В Омской области жители собирают подписи за сохранение отделения переливания крови
23 сентября, 05:08
В районах массово закрывают центры переливания крови: что говорят в омском минздраве
20 сентября, 06:39
«Хайп на истории». Омичка, собиравшая деньги на борьбу с раком, оказалась обманщицей
28 августа, 08:58
Спорт добрых дел. Омский «Авангард» поможет расширить базу доноров костного мозга
9 августа, 08:10
Омский «Авангард» призвал болельщиков стать донорами костного мозга
3 мая, 06:51
2023
В Омске частной клинике без лицензии разрешили работать с донорской кровью
Антимонопольщики разобрались в нюансах заключения госконтракта.
9 октября 2023, 06:49
В Омске объявили о сборе крови для ветерана журналистики Валерия Мельникова
У Валерия Мельникова диагностировали миелому костного мозга.
27 февраля 2023, 10:36

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