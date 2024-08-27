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Posted Сегодня, 12:46

Published Сегодня, 12:46

Modified Сегодня, 12:48

Updated Сегодня, 12:48

иллюстрация

Без точных дат. Мэр Омска рассказал о планах возобновления движения трамвая №9

27 августа 2024, 12:46
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Мэр Омска Шелест рассказал о ремонте путей для возобновления движения трамвая №9

Ремонтные бригады продолжают свою работу: в порядок уже удалось привести порядка 25 метров пути на проблемном участке.

Глава городской администрации, Сергей Шелест, поделился в своем Telegram-канале кадрами восстановительных работ на кольце в районе улицы 3-й Разъезд. Как отмечается в сообщении, до возобновления движения еще необходимо провести множество испытаний и проверок: специалистам «Электрического транспорта» предстоит ревизия пути и пробный пуск вагона.

Видеозапись с места событий
Видео: Telegram-канал «Мэр Омска Сергей Шелест»

Как отмечается в сообщении, сегодня на этом участке был заменен стрелочный механизм, а также проведены необходимые работы по укреплению грунта и обновлению элементов полотна: рельс, шпал и креплений. Кроме того, как сообщил мэр, в нормативное состояние приведено 25 метров пути. Финансовое обеспечение работ производится за счет средств предприятия.

Напомним, первые перебои в движении трамвая №9 появились еще в мае этого года — из-за затопления полотна на улице Лермонтова после особенно сильного ливня курсирование вагонов было приостановлено. Но позже стали появляться сообщения и о других возможных причинах повышения уровня воды на трамвайном кольце, а позже Сергей Шелест сообщил о нарушении работы сточных коллекторов в том районе. В июле «путевая обстановка» все еще была тяжелой:

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