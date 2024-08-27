Без точных дат. Мэр Омска рассказал о планах возобновления движения трамвая №9

Напомним, первые перебои в движении трамвая №9 появились еще в мае этого года — из-за затопления полотна на улице Лермонтова после особенно сильного ливня курсирование вагонов было приостановлено. Но позже стали появляться сообщения и о других возможных причинах повышения уровня воды на трамвайном кольце, а позже Сергей Шелест сообщил о нарушении работы сточных коллекторов в том районе. В июле «путевая обстановка» все еще была тяжелой: