«Пройти невозможно». Омская исправительная колония сливает воду на проезжую часть

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
В редакцию Города55 обратился омич Александр. Он рассказал, что участок тротуара и проезжей части рядом с ИК-6 топит вода. При этом, жидкость сливает сама исправительная колония.
«С территории ИК-6 сливают воду прям на дорогу! Разве нет канализации? Там и так уже фотки присылали как трамвайное кольцо топит. Людям пройти невозможно, так вы еще льете! Зачем?», — написал мужчина.
Он также прикрепил несколько фото, на которых видно больше лужи рядом со входом в учреждение и торчащий с территории ИК шланг, из которого льется вода.
Напомним, что рядом с ИК-6 находится трамвайное кольцо, которое уже больше месяца покрыто водой. По этой причине на маршрут №9 не выходят трамваи.