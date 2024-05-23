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Омичи пожаловались на ИК-6, которая сливает воду прямо на проезжую часть

«Пройти невозможно». Омская исправительная колония сливает воду на проезжую часть

23 мая 2024, 10:22
Фото: Город55

Омичи пожаловались на ИК-6, которая сливает воду прямо на проезжую часть

По словам омичей, ИК-6 топит близлежащую территорию водой, из-за этого пешеходы не могут пройти по участку тротуара.

В редакцию Города55 обратился омич Александр. Он рассказал, что участок тротуара и проезжей части рядом с ИК-6 топит вода. При этом, жидкость сливает сама исправительная колония.

«С территории ИК-6 сливают воду прям на дорогу! Разве нет канализации? Там и так уже фотки присылали как трамвайное кольцо топит. Людям пройти невозможно, так вы еще льете! Зачем?», — написал мужчина.

Он также прикрепил несколько фото, на которых видно больше лужи рядом со входом в учреждение и торчащий с территории ИК шланг, из которого льется вода.

Фото: Город55

Напомним, что рядом с ИК-6 находится трамвайное кольцо, которое уже больше месяца покрыто водой. По этой причине на маршрут №9 не выходят трамваи.

В Омске из-за подтопления путей третий день на маршрут №9 не выходят трамваи
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Жалобы#Новости#Вода#Исправительная колония#Жалоба#ИК-6
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