На затопленном трамвайном кольце в Омске планируют ремонт ливневого колодца

Posted Сегодня, 02:55
Published Сегодня, 02:55
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Updated Сегодня, 02:55
На трамвайном кольце в районе улиц Лермонтова и 3-й Разъезд планируют отремонтировать ливневый колодец. Об этом Городу55 сообщили в мэрии Омска.
«Требуется ремонт одного из ливневых колодцев и его соединение с другим. Специалисты уже оценили объем — планируется заключение контракта на восстановление колодца. Кроме того, запланированы работы по замене шпальной решетки и двух пролетов трамвайного пути и благоустройству прилегающей зоны», — рассказали в администрации.
В мэрии также добавили, что сотрудники омского «Электротранспорта» ежедневно откачивают на участке воду.
Напомним, трамвай № 9 перестал ходить по маршруту больше двух месяцев назад из-за того, что трамвайное кольцо затопило водой. В начале июля мэр Омска Сергей Шелест сообщил в своем телеграм-канале, что рабочие обследовали коммуникации.
Ранее корреспондент Города55 побывал на затопленном участке и оценил масштаб проблемы. Подробности — в материале: