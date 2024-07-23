На затопленном трамвайном кольце в Омске планируют ремонт ливневого колодца

Напомним, трамвай № 9 перестал ходить по маршруту больше двух месяцев назад из-за того, что трамвайное кольцо затопило водой. В начале июля мэр Омска Сергей Шелест сообщил в своем телеграм-канале, что рабочие обследовали коммуникации.