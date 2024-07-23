gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:55

Published Сегодня, 02:55

Modified Сегодня, 02:55

Updated Сегодня, 02:55

Местами рельсы полностью скрыло водой

На затопленном трамвайном кольце в Омске планируют ремонт ливневого колодца

23 июля 2024, 02:55
Фото: Евгений Игишев / gorod55.ru
Местами рельсы полностью скрыло водой
Также на участке собираются заменить рельсы и шпалы.

На трамвайном кольце в районе улиц Лермонтова и 3-й Разъезд планируют отремонтировать ливневый колодец. Об этом Городу55 сообщили в мэрии Омска.

«Требуется ремонт одного из ливневых колодцев и его соединение с другим. Специалисты уже оценили объем — планируется заключение контракта на восстановление колодца. Кроме того, запланированы работы по замене шпальной решетки и двух пролетов трамвайного пути и благоустройству прилегающей зоны», — рассказали в администрации.

В мэрии также добавили, что сотрудники омского «Электротранспорта» ежедневно откачивают на участке воду.

Напомним, трамвай № 9 перестал ходить по маршруту больше двух месяцев назад из-за того, что трамвайное кольцо затопило водой. В начале июля мэр Омска Сергей Шелест сообщил в своем телеграм-канале, что рабочие обследовали коммуникации.

Ранее корреспондент Города55 побывал на затопленном участке и оценил масштаб проблемы. Подробности — в материале:

Ржавчина и трава по колено. Как сейчас выглядят затопленные трамвайные пути в Омске
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Транспорт#Ремонт#Омск#Мэрия#Трамвай#Рельсы#Администрация#Город55#Электротранспорт
Подпишитесь
Ржавчина и трава по колено. Как сейчас выглядят затопленные трамвайные пути в Омске
Сегодня, 02:35
В Омске уже сутки ищут 15-летную девочку, пропавшую в Парке Победы
Сегодня, 02:46
Прокуратура оспорила приговор омичам, допустившим пожар в Новоалександровке
Сегодня, 03:55
«Не сожгли, так затопят». Омичи на 19-й Линии столкнулись с потопом после пожара
Вчера, 07:12
Ливни и штормовой ветер. Омичей предупредили об опасном изменении погоды
Вчера, 11:33
Опасный паразит. Житель Омской области нашел в лесу редкий гриб
Вчера, 13:43