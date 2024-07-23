Ржавчина и трава по колено. Как сейчас выглядят затопленные трамвайные пути в Омске

Участок для движения трамваев закрыли больше двух месяцев назад. Сейчас ситуация только усугубилась из-за рекордных ливней, которые обрушились на город в середине июля.

Омский трамвай № 9 («Улица Котельникова — 3-й Разъезд») не выходит на маршрут уже больше двух месяцев. Трамвайное кольцо на пересечении улиц Лермонтова и 3-й Разъезд оказалось затоплено. Город55 выяснил, как участок выглядит сейчас. Проблема только усугубилась из-за рекордных ливней, которые обрушились на Омск в середине июля. Местами рельсы полностью ушли под воду, а пути постепенно ржавеют. Трамвайное кольцо зарастает травой. Трамвайное кольцо на Лермонтова все еще находится под водой Фото: Евгений Игишв / gorod55.ru По иронии судьбы напротив кольца находится филиал «Служба пути» омского «Электротранспорта». Ветка для ремонтных трамваев также выходит на улицу Лермонтова — на затопленный участок. Напротив проблемного кольца находится Служба пути омского Электротранспорта Фото: Евгений Игишев / gorod55.ru В социальных сетях омичи оставляют комментарии о сложившейся ситуации. «Позор управляющим. Верните маршрут № 9. Невозможно без него жить на Линиях», — возмутилась Маргарита Малиновская. «Красота-то какая, кусочек дикой природы, зачем осушать? Лучше уточек запустите», — иронично заметила Елена Гасилина. Отметим, что участок трамвайных путей от улицы 11-я Линия до кольца также постепеннно приходит в ненадлежащий вид. Рельсы покрываются ржавчиной, зарастают травой, местами на полотне лежат пакеты с мусором. Протяженность участка составляет больше 1,5 км. Участок путей на улице Лермонтова зарастает травой Фото: Евгений Игишев / gorod55.ru Ранее мэр Омска Сергей Шелест рассказал в своем телеграм-канале, что на участке будут менять рельсы как только отступит вода. Город55 запросил в администрации информацию о планах по ремонту. «В районе улиц Лермонтова и 3-й Разъезд все еще наблюдается значительный уровень воды. АС-бочка предприятия „Электрический транспорт“ ежедневно работает на данном участке, откачивая воду сантиметр за сантиметром. Также требуется ремонт одного из ливневых колодцев и его соединение с другим. Специалисты уже оценили объем — планируется заключение контракта на восстановление колодца», — рассказали в мэрии. Также в администрации добавили, что в дальнейшем планируется замена шпал, рельсового полотна и благоустройство прилегающей территории. Видео: Евгений Игишев / gorod55.ru В Омске из-за подтопления путей третий день на маршрут №9 не выходят трамваи Узнать подробнее