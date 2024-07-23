gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:35

Published Сегодня, 02:35

Modified Сегодня, 02:37

Updated Сегодня, 02:37

Ржавчина и трава по колено. Как сейчас выглядят затопленные трамвайные пути в Омске

Ржавчина и трава по колено. Как сейчас выглядят затопленные трамвайные пути в Омске

23 июля 2024, 02:35
Фото: Евгений Игишев / gorod55.ru
Участок для движения трамваев закрыли больше двух месяцев назад. Сейчас ситуация только усугубилась из-за рекордных ливней, которые обрушились на город в середине июля.

Омский трамвай № 9 («Улица Котельникова — 3-й Разъезд») не выходит на маршрут уже больше двух месяцев. Трамвайное кольцо на пересечении улиц Лермонтова и 3-й Разъезд оказалось затоплено. Город55 выяснил, как участок выглядит сейчас.

Проблема только усугубилась из-за рекордных ливней, которые обрушились на Омск в середине июля. Местами рельсы полностью ушли под воду, а пути постепенно ржавеют. Трамвайное кольцо зарастает травой.

Трамвайное кольцо на Лермонтова все еще находится под водойТрамвайное кольцо на Лермонтова все еще находится под водой
Трамвайное кольцо на Лермонтова все еще находится под водойТрамвайное кольцо на Лермонтова все еще находится под водой
Трамвайное кольцо на Лермонтова все еще находится под водойТрамвайное кольцо на Лермонтова все еще находится под водой
Трамвайное кольцо все еще находится под водойТрамвайное кольцо все еще находится под водой
Трамвайное кольцо на Лермонтова все еще находится под водой
Фото: Евгений Игишв / gorod55.ru

По иронии судьбы напротив кольца находится филиал «Служба пути» омского «Электротранспорта». Ветка для ремонтных трамваев также выходит на улицу Лермонтова — на затопленный участок.

Напротив проблемного кольца находится Служба пути омского ЭлектротранспортаНапротив проблемного кольца находится Служба пути омского Электротранспорта
Напротив проблемного кольца находится Служба пути омского Электротранспорта
Фото: Евгений Игишев / gorod55.ru

В социальных сетях омичи оставляют комментарии о сложившейся ситуации.

«Позор управляющим. Верните маршрут № 9. Невозможно без него жить на Линиях», — возмутилась Маргарита Малиновская.
«Красота-то какая, кусочек дикой природы, зачем осушать? Лучше уточек запустите», — иронично заметила Елена Гасилина.

Отметим, что участок трамвайных путей от улицы 11-я Линия до кольца также постепеннно приходит в ненадлежащий вид. Рельсы покрываются ржавчиной, зарастают травой, местами на полотне лежат пакеты с мусором. Протяженность участка составляет больше 1,5 км.

Участок путей на улице Лермонтова зарастает травойУчасток путей на улице Лермонтова зарастает травой
Участок путей на улице Лермонтова зарастает травойУчасток путей на улице Лермонтова зарастает травой
Участок путей на улице Лермонтова зарастает травойУчасток путей на улице Лермонтова зарастает травой
Участок путей на улице Лермонтова зарастает травой
Фото: Евгений Игишев / gorod55.ru

Ранее мэр Омска Сергей Шелест рассказал в своем телеграм-канале, что на участке будут менять рельсы как только отступит вода. Город55 запросил в администрации информацию о планах по ремонту.

«В районе улиц Лермонтова и 3-й Разъезд все еще наблюдается значительный уровень воды. АС-бочка предприятия „Электрический транспорт“ ежедневно работает на данном участке, откачивая воду сантиметр за сантиметром. Также требуется ремонт одного из ливневых колодцев и его соединение с другим. Специалисты уже оценили объем — планируется заключение контракта на восстановление колодца», — рассказали в мэрии.

Также в администрации добавили, что в дальнейшем планируется замена шпал, рельсового полотна и благоустройство прилегающей территории.

Видео: Евгений Игишев / gorod55.ru
В Омске из-за подтопления путей третий день на маршрут №9 не выходят трамваи
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Транспорт#Видео#Омск#Трамвай#Рельсы#Ливни#Затопление#Город55#Электротранспорт
Подпишитесь
В Омске уже сутки ищут 15-летную девочку, пропавшую в Парке Победы
Сегодня, 02:46
Прокуратура оспорила приговор омичам, допустившим пожар в Новоалександровке
Сегодня, 03:55
«Не сожгли, так затопят». Омичи на 19-й Линии столкнулись с потопом после пожара
Вчера, 07:12
Ливни и штормовой ветер. Омичей предупредили об опасном изменении погоды
Вчера, 11:33
Опасный паразит. Житель Омской области нашел в лесу редкий гриб
Вчера, 13:43