Вода отступила. В Омске из-за подтопления перестал работать трамвай №9

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
Мэр Омска Сергей Шелест рассказал о том, как проходят работы рядом с трамвайным кольцом на улице 3-й Разъезд. Там произошло подтопление, из-за чего приостановилось движение трамвая №9.
На месте работала комиссия филиала «Служба пути» предприятия «Электрический транспорт». На перекресток также выезжал во главе этой комиссии директор департамента транспорта Вадим Кормилец.
В своем телеграм-канале градоначальник рассказал, что уровень воды постепенно снижается, грунтовые воды не пребывают. Специалисты оценили состояние колодцев, которые принимают сточные воды в районе 3-го Разъезда. Как оказалось, там нужно расчистить коллекторы.
Далее бригады «Службы пути» будут менять рельсы на улице Лермонтова в направлении к центру Омска. Сергей Шелест также рассказал, что на том участку кронируют деревья и покосят траву.