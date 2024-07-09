gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 08:20

Published Сегодня, 08:20

Modified Сегодня, 08:22

Updated Сегодня, 08:22

В Омске из-за подтопления перестал работать трамвай №9

Вода отступила. В Омске из-за подтопления перестал работать трамвай №9

9 июля 2024, 08:20
Фото: телеграм-канал мэра Омска Сергея Шелеста

В Омске из-за подтопления перестал работать трамвай №9

Стало известно, по какой причине участок трамвайного кольца затопило.

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал о том, как проходят работы рядом с трамвайным кольцом на улице 3-й Разъезд. Там произошло подтопление, из-за чего приостановилось движение трамвая №9.

На месте работала комиссия филиала «Служба пути» предприятия «Электрический транспорт». На перекресток также выезжал во главе этой комиссии директор департамента транспорта Вадим Кормилец.

В своем телеграм-канале градоначальник рассказал, что уровень воды постепенно снижается, грунтовые воды не пребывают. Специалисты оценили состояние колодцев, которые принимают сточные воды в районе 3-го Разъезда. Как оказалось, там нужно расчистить коллекторы.

Далее бригады «Службы пути» будут менять рельсы на улице Лермонтова в направлении к центру Омска. Сергей Шелест также рассказал, что на том участку кронируют деревья и покосят траву.

Идет капремонт путей. Омичей предупредили о временных изменениях в движении трамваев
Узнать подробнее
#Алина Ясинская#Город#Транспорт#Омск#Омская область#Россия#Трамвай#Новости#Сергей Шелест#Подтопление
Подпишитесь
Приемная кампания в вузы Омской области 2024: что нужно знать перед поступлением
Сегодня, 03:46
«Приучать, а не зверствовать». В Омске определились со штрафами за безбилетный проезд
Сегодня, 08:17
Один из мостов в центре Омска закроют на год
Сегодня, 07:13
Символ Омска. На Любинском проспекте собираются отреставрировать купол с часами
Сегодня, 05:46
«Экология, прощай». В Омске объявили режим «черного неба»
Сегодня, 02:58
Омские депутаты одобрили передачу Зеленого острова в концессию
Сегодня, 05:35