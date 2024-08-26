Прилет стрижей, пытки задержанных и возгорание на ОНПЗ. Омск сегодня

А вот последнюю новость на сегодня сложно назвать спокойной — это событие перепугало множество горожан. Но, как оказалось, все гораздо прозаичнее: на нефтезаводе произошло возгорание оборудования. На место происшествия прибыло порядка 30 пожарных и 7 единиц техники — локализовать огонь удалось только к 7 часам вечера. К сожалению, без пострадавших не обошлось: в БСМП было доставлено 7 человек, один из них в тяжелом состоянии.