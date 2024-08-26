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Posted Сегодня, 14:32

Published Сегодня, 14:32

Modified Сегодня, 14:54

Updated Сегодня, 14:54

Прилет стрижей, пытки задержанных и возгорание на ОНПЗ. Омск сегодня

Прилет стрижей, пытки задержанных и возгорание на ОНПЗ. Омск сегодня

26 августа 2024, 14:32
Фото: gorod55.ru
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Над Омском заметили «Стрижей».

И нет, не птиц, а пилотажную группу — спустя неделю пилоты направились в обратный путь — как и ранее, Омск вновь стал точкой на маршруте стальных птиц. Да, омичей вновь попросили не беспокоиться при громких звуках пролета реактивных истребителей, но кажется все обошлось и более того — все даже остались довольны: соцсети просто захлестнуло видеозаписями зрелищного пролета самолетов над городом.

Мастерство высшего пилотажа. В Омск вновь заглянут «Стрижи»
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Новость №2. Дело полицейских, «выбивавших» показания, передали в суд.

Неприглядная история, о которой стало известно в начале этого года, плавно подходит к финалу: как сегодня стало известно, Тарский городской суд получил дело четверых полицейских, посчитавших шокер, рукоприкладство и издевательства хорошим способом для получения признательных показаний. Полицейским может грозить до 12 лет лишения свободы.

Четверо омских полицейских пойдут под суд за пытки над задержанными
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Новость №3. Возгорание на Омском НПЗ.

А вот последнюю новость на сегодня сложно назвать спокойной — это событие перепугало множество горожан. Но, как оказалось, все гораздо прозаичнее: на нефтезаводе произошло возгорание оборудования. На место происшествия прибыло порядка 30 пожарных и 7 единиц техники — локализовать огонь удалось только к 7 часам вечера. К сожалению, без пострадавших не обошлось: в БСМП было доставлено 7 человек, один из них в тяжелом состоянии.

В омских Нефтяниках прогремел взрыв
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#Илья Скобин#Полиция#Омск#Суд#Пострадавшие#Итоги дня#Пытки#Возгорание
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