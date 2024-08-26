Прилет стрижей, пытки задержанных и возгорание на ОНПЗ. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:54
Updated Сегодня, 14:54
И нет, не птиц, а пилотажную группу — спустя неделю пилоты направились в обратный путь — как и ранее, Омск вновь стал точкой на маршруте стальных птиц. Да, омичей вновь попросили не беспокоиться при громких звуках пролета реактивных истребителей, но кажется все обошлось и более того — все даже остались довольны: соцсети просто захлестнуло видеозаписями зрелищного пролета самолетов над городом.
Неприглядная история, о которой стало известно в начале этого года, плавно подходит к финалу: как сегодня стало известно, Тарский городской суд получил дело четверых полицейских, посчитавших шокер, рукоприкладство и издевательства хорошим способом для получения признательных показаний. Полицейским может грозить до 12 лет лишения свободы.
А вот последнюю новость на сегодня сложно назвать спокойной — это событие перепугало множество горожан. Но, как оказалось, все гораздо прозаичнее: на нефтезаводе произошло возгорание оборудования. На место происшествия прибыло порядка 30 пожарных и 7 единиц техники — локализовать огонь удалось только к 7 часам вечера. К сожалению, без пострадавших не обошлось: в БСМП было доставлено 7 человек, один из них в тяжелом состоянии.